Broumov - Besedou o letecké meteorologii si zpestřili svou výuku studenti broumovského gymnázia. Zavítal mezi ně odborný pracovník Ústavu fyziky Akademie věd Jacek Kerum se svou přednáškou Aplikace meteorologie na zabezpečení letecké dopravy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ivan Babej

Studenti měli možnost během necelých dvou hodin zjistit, co potřebuje pilot vědět před startem a přistáním, jak vznikají turbulence, k jakým nebezpečným přírodním jevům může při letu dojít nebo co všechno může skrývat neoblíbené letištní hlášení Let bude o dvě hodiny opožděn.

„Letecká meteorologie má několik úkolů: nepřetržitě pozorovat počasí z pohledu leteckého provozu, rozšiřovat zprávy o jeho vývoji na letištích, předpovídat počasí pro start a přistání letadel, pro letiště i pro tratě letů a vykonávat výstražnou službu zaměřenou na nebezpečné meteorologické jevy, které mohou omezit nebo i znemožnit bezpečný letecký provoz," popsal svou profesi letecký meteorolog, pilot a instruktor kluzáků Jacek Kerum.

Se svými besedami jezdí týden co týden po celé České republice. Do Broumova přijel poprvé, na pozvání Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov. Přednášky ho tady čekaly hned dvě odpoledne se studenty, večer s fanoušky létání a meteorologie v klášterní Kreslírně v programu Science Café. (ost)