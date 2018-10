O volbu nového senátora projevili největší zájem Náchoďáci

Náchodsko - Stále ještě mají možnost lidé z Náchodska a části Královéhradecka vhodit do urny hlas pro svého budoucího senátora 47. obvodu.

Volby na Královéhradecku.Foto: Deník/ Michal Fanta

O přízeň voličů se ve druhém kole ucházejí dva adepti na senátorské křeslo, a to poslanec Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Kdo bude vítězem, můžete svým hlasem až do 14. hodiny rozhodnout i vy.

Zatímco na drtivé většině území Náchodska je o volby malý zájem a účast po prvním dni stěží překračovala 10%, tak v Náchodě, odkud oba kandidáti do Senátu PČR pocházejí, byla výrazně vyšší.

"Za včerejšek už jsme na 20%, což je více než za oba dny při minulých senátních volbách," všimla si tisková mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. V roce 2012, kdy se hejtmanem stal broumovský sociální demokrat Lubomír Franc, přišlo v Náchodě v druhém kole k volebním urnám za oba dny jen 18,86% voličů. "Je to asi tím, že jsou to oba Náchoďáci a rozdíl mezi nimi v prvním kole byl jen nepatrný," připomněla těsný výsledek z minulé soboty, kdy o necelých 60 hlasů zvítězil Pavel Bělobrádek.

Na velké účasti v Náchodě se možná podepsalo i krásné počasí hlášené na víkend, kdy si chtěli voliči odvolit hned v pátek a nenabourat si sobotu volbami. "Je proto možné, že už jich dnes tolik nepřibude," uvažuje mluvčí náchodské radnice.

Po uzavření volebních místností ve 14 hodin by výsledky senátní volby měly být známy poměrně rychle. "To se sčítá dobře, to budeme mít za pár minut hotový," předpokládá předsedkyně volební komise jednoho z broumovských okrsků. V Broumově, který o "svého" senátora" Lubomíra France dnešním dnem přijde, byl po včerejšku zájem výrazně nižší. "Po prvním dni jsme na deseti procentech. Pochybuji, že se to ještě nějak výrazněji zvedne," odhaduje členka volební komise.