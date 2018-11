Obce a města trápí přemnožené kočky. Jediné řešení je odchyt a kastrace

Náchod - Koček je moc. Přibývá i těch toulavých. Nebývají kastrované, takže se mezi sebou nekontrolovaně množí. Jsou tím pádem vidět více než dřív, lidé na ně stále častěji upozorňují a žádají jejich odchyt. Jenže útulky mají plno.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/ Helena Zelená Křížová

Dva příklady za všechny. „V Náchodě u parovodu u řeky bývalo vždy asi čtrnáct koček. Každý rok tam byla koťata. Dali jsme je všechny vykastrovat a už se tolik nemnoží, jsou tam nyní asi jen tři nebo čtyři. Kdyby se to takhle udělalo všude, byla by to nádhera,“ řekla Hana Burdová z kočičího útulku Šonovské depozitum.



Druhý příklad: Ve Dvoře Králové nad Labem ročně vykastrují třicet volně žijících koček. „Úřad to tady řeší, je tu kastrační program, kastruje se tady už čtyři roky, takže ta situace u nás není tak extrémní, jako v jiných městech,“ chválila Iva Pelíšková z dvorského útulku Další šance.



Jenže, v řadě měst nebo obcích se systémové odchyty a kastrace toulavých koček teprve plánují. „Ano, ten problém tady u nás je, a je obecně všude. Od léta to řešíme a spolupracujeme s útulkem v Broumově. Zatím ale odchytáváme jen zraněné kočky. Kdybychom měli odchytávat i toulavé, nedělali bychom nic jiného,“ potvrdila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Rovněž v Trutnově zatím odchytávají kočky jen v případě podezření na zranění nebo nemoci. „V současné době připravujeme výběrové řízení na poskytovatele služby na zajištění péče o toulavé a opuštěné kočky. V příštím roce, bychom mohli uzavřít smlouvu,“ oznámila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková. Toulavé kočky se nejvíc objevují v místech, kam jim místní obyvatelé dávají potravu. V Trutnově zejména v ulicích Úpská Žižkova, Benešova a Vězeňská.



POSTARAT SE MUSÍ MAJITELÉ I MĚSTA

Zatím se o aspoň nějakou regulaci starají převážně majitelé útulků. Dobrovolně a v drtivé většině případů ze svého. Trvají ale na tom, že situace je zoufalá a že hlavní část zodpovědnosti leží na městech. Zapojit by se podle nich měla co nejdříve. Pokud se tak nestane, kočky se za jediný rok můžou přemnožit natolik, že pak bude těžké najít řešení. „Co uděláte s tím, když najednou objevíte dvacet koček na jednom místě, kde nejsou žádané?“ zeptala se Alena Škarková z útulku Záchranné pacičky ve Slatině nad Zdobnicí.



Problém ale začíná u majitelů. Kočky nenechají vykastrovat, přitom je volně pouštějí na procházky. Na takové majitele útulků apelují, aby zvířata vykastrovat nechali. Problém totiž může narůst do obřích rozměrů, protože každá kočka může mít koťata až třikrát do roka. „Jenže lidé jsou škrti, nechtějí platit. Města by měla přispívat lidem na kastrace. Ale to by asi muselo být o trochu jinak v zákoně,“ navrhla Škarková. Veterináři v kraji provádějí kastrace za ceny od 500 do 1000 korun.

Někteří majitelé zvířat se chovají velmi nezodpovědně. Dobře je to patrné ve Dvoře Králové, kde díky dobře fungujícímu kastračnímu programu a spolupráci radnice s útulkem nepřibývají v ulicích divoké kočky, ale lidmi vyhozené z bytu. „Čím lépe se lidé mají, tím víc jsou nezodpovědnější a vypočítaví,“ odsoudila lidský hyenismus Iva Pelíšková z Další šance.



PŘEPLNĚNÉ ÚTULKY PRASKAJÍ VE ŠVECH

Koček na ulicích je strašně moc. Počet letos narostl až k horní hranici kapacity většiny útulků v kraji. Útulky jsou plně využité. Šonovské depozitum v Šonově u Nového Města hlásí 106, Další šance ze Dvora Králové nad Labem 65 a Záchranné pacičky ve Slatině nad Zdobnicí 67 koček. „Koček na ulicích přibývá, a neví se, kam s nimi,“ popsala aktuální stav Alena Škarková. „Naštěstí se ale daří najít i zájemce, i když by jich samozřejmě mohlo být víc,“ potvrdila Hana Burdová.

„Kočky jsou dražší a nemocnější než psi, protože nejsou proočkované. I veterinář vám řekne, že je těžší léčit kočku než psa,“ tvrdí Iva Pelíšková.

Ne všechny kočky se po kastracích dostanou k lidem do domův. Ty nejdivočejší se jen rychle po operaci zaléčí a pouští se zpět do volné přírody. I když někdy přece jen skončí v útulku. „K lidem nechtějí, na člověka si nezvyknou. Ani lidé o ně většinou nemají zájem, často trvale zabírají místa, na kterých by se jinak střídaly další kočky,“ dodala Iva Pelíšková.



Starosti ale nemají jen ve městech. Problém s toulavými kočkami museli před pár dny řešit i v malé obci Kuks nedaleko Dvora Králové. „Nekontrolovaně se rozmnožily, oplendovaly u místní restaurace, neměly žádné přirozené místo, v zimě by strádaly. Chtěli jsme zamezit dalšímu množení, proto jsme rozhodli o odchytu a kastraci,“ vysvětlil starosta Jiří Beran.