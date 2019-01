Náchodsko - V letošním roce oslaví řada měst a obcí kulatá výročí. Pokusili jsme se zjistit, jak se na významná jubilea připravují a jaké oslavy chystají.

Broumov. | Foto: DENÍK/ Jiří Mach

Už 760 let letos oslaví historické i současné centrum Broumovského výběžku město Broumov. Pravděpodobně v roce 1255 byl totiž na ostrohu nad pravým břehem Stěnavy založen Broumov jako správní centrum a jediné místo na benediktinském panství, vyhrazené obchodu a řemeslné výrobě. Jak sdělil místostarosta Kamil Slezák, místní samospráva zatím ale žádné velké oslavy nepřipravuje.

Stejné jubileum jako v Broumově si připomínají také v obci Křinice u Broumova. Tady si ale 760 let existence obce náležitě připomenou. Oslavy místní naplánovali na poslední sobotu v srpnu. Za zmínku určitě stojí, že ještě roce 1677 byly Křinice největší selskou vesnicí v klášterním panství.

O oslavách teprve budou rozhodovat

Velké kulaté výročí má letos městys Nahořany. Od první písemné zmínky o obci uplyne rovných šest staletí. A takových 600 let, no není to důvod k oslavám? Jak a kdy se bude slavit, to však zatím známo. Podle pana starosty se rozhodnou nejdéle během března.

Nahořany byly v době první písemné zmínky v roce 1415 poddanskou vsí, která náležela k majetkovému vlastnictví nedaleké krčínské tvrze. Od počátku 16. století byla ves součástí nově vzniklého novoměstského panství. Dominantou je vstupní brána se lvy, stojící na okraji obce od prosince 1885. V současné době žije v Nahořanech 540 obyvatel.

Městys bude slavit v létě

600 let si připomene také městys Velké Poříčí. Při popisu náchodského panství z roku 1415 se připomíná osada Poříčko. Přes Velké Poříčí vedla už ve 13. století známá obchodní cesta zvaná Trhovka, směřující ze Stárkova do sousedního Polska, dříve Kladska. Název městyse Poříčí je odvozen ze slov „podél řeky" či „v poříčí" Metuje.

Jak řekl jeho starosta Josef Král, zatím se nic konkrétního nepřipravuje, ale v létě se při takto významné příležitosti určitě nějaká oslava uskuteční.

Šest staletí od první písemné zmínky oslaví také řada obcí v okolí Náchoda. Jednou z nich je i Kramolna, kde v současnosti žije 1070 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1415, kdy byla součástí náchodského panství. Hlavní obživu zde obyvatelé měli především v zemědělství a tkalcovství. Obec poznamenaly i války. V roce 1778 se válčilo v takzvané „bramborové válce" o bavorské dědictví. Pruský král s vojskem vpadl do severních a východních Čech a v Kramolně si Fridrich II. vybudoval hlavní vojenský stan. V roce 1813 prošla při ústupu z Ruska přes Kramolnu vojska císaře Napoleona. Obec poznamenala také prusko-rakouská válka v roce 1866, kdy vsí táhla vojska obou válčících stran.

V obci o výročí dobře vědí, ale zatím oslavy nepřipravovali. „Kdy a co budeme pořádat, to se bude řešit teprve se zastupiteli. Termín proto zatím není známý," uvedla starostka Jitka Kropáčková.

Přednost má nyní stavba kanalizace

Například v Martínkovicích na Broumovsku, kde žije 512 stálých obyvatel, si letos připomínají 695 let od první písemné zmínky o obci. V roce 1320 tuto obec osídlili benediktini z břevnovského kláštera. V obci ale žádné oslavy k tomuto výročí nechystají. „Budujeme v obci kanalizaci a tak investujeme všechny finanční prostředky do této akce. Z toho důvodu oslavovat nebudeme," sdělil starosta Jaromír Jirka. O to více se možná bude slavit za pět let, až to bude rovných sedm set.

V malebné krajině pár kilometrů od Hronova leží obec Žďárky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1415, kdy byla součástí náchodského panství. Obyvatelé se zde živili převážně jako domácí tkalci a drobní zemědělci. V osmnáctém století se v této lokalitě začalo těžit uhlí, které přineslo další možnost obživy. V současné době žije v obci 558 stálých obyvatel. Zda zde oslaví 600 let od vzniku obce, to zatím nevědí. „Prozatím žádné oslavy nepřipravujeme. Budeme to však projednávat na zastupitelstvu a potom se teprve upřesní, jestli něco bude a kdy," informoval starosta Vladimír Jerman.

Téměř všechny obce zatím oslavy neřeší a čekají, až se přestane hospodařit s rozpočtovým provizoriem. Potom teprve budou o případných oslavách jednat.