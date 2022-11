„Jsem moc rád, že se tady můžeme sejít při akci, která spojuje místní a utužuje i vztahy mezi vesnicemi,“ zahájil "brigádu" starosta Žďáru nad Metují Pavel Šubíř, zatímco na místo přijížděli na kolech další místní pomocníci. Přítomné přivítal i Jaroslav Lád ze ZD Ostaš, který popsal vizi o propojení Žďáru nad Metují a sousední České Metuje: „Měla by to být alej od hospody k hospodě. Líbilo by se mi propojit vesnice, tak jak se to dělalo dříve, alejí s ovocnými stromy. Aby si ti, kdo na polích pracovali, ale i výletníci mohli utrhnout tu třešně, tu hrušky.“