/FOTO, VIDEO / Dlouho očekávaný obchvat Jaroměře zkříží cestu stávající komunikaci I/33, aby mohl navázat na další úsek vedoucí na druhé straně silnice. To ovšem nejde dělat za normálního provozu, a tak od pátku 1. března bude část silnice na sedm měsíců neprůjezdná.

Obchvat Jaroměře začne křížit I/33, změna přinese na měsíce zpomalení dopravy | Video: Jiří Řezník

Obousměrný provoz bude převedený na nově vybudovanou provizorní komunikaci, kde bude výrazně snížena rychlost. To samozřejmě zbrzdí a zpomalí dopravu na silně vytížené komunikaci. Páteční ostrý start a zejména příští týden ukáží, jak se toto omezení na dopravní tepně, po níž projede za den více než 10 tisíc kamiónů, projeví.

Ještě dnes odpoledne kolem nově vytvořené silniční smyčky, která obchází zhruba stometrový úsek určený k odfrézování, projížděla osobní i nákladní auta bez povšimnutí sedmdesátkou a leckdy i vyšší rychlostí. Od zítřka ale budou muset před šikanou dát řidiči nohu z plynu, přibrzdit a snížit rychlost na 30 km/h.

„Nevím co to udělá s dopravou. Jestli se začnou tvořit kolony to nedokáži odhadnout, to se teprve ukáže v příštím týdnu," netroufá si prorokovat dolanský starosta Jiří Plšek, jak moc se toto omezení projeví v husté dopravě. „Dokud ten provoz nezačne a nevyzkouší se to, tak nikdo nemůže říct, jaké to bude. Přes naši obec projede devět až 12 tisíc kamionů denně. My všichni, co tu žijeme se strašně těšíme, aby už obchvat byl co nejdřív dokončen a zprovozněn, takže i toto omezení nějak přečkáme," říká Jiří Plšek.

Zaostřeno na pozemky: Na roli právníka si opozice stěžuje u advokátní komory

Obchvat, jehož stavba začala v září 2022, by měl ulevit Jaroměři, Čáslavkám, Dolanům, Svinišťanům už letos v září. Spojí nedávno dokončený úsek dálnice D11 a silnici I/33 na Náchod. Připomeňme, že stavba měla začít podstatně dříve, ale zahájení zdržovaly spory o pozemky a povolení iniciované rodinou místopředsedy Vrchního soudu Františka Kučery.

Celkem 6,55 kilometru dlouhá silnice má stát na 688 milionů korun. Trasa odbočuje z okružní křižovatky vybudované v rámci stavby dálnice D11 u Hořenic a na konci úseku se napojuje na již vybudovaný obchvat České Skalice. Stávající I/33 bude na trasu přeložky napojena prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky Dolany. Silnice I/33 je součástí mezinárodní silnice E67 a sítě silnic I. třídy České republiky s mezinárodním významem, kdy napojuje druhý nejzatíženější silniční hraniční přechod mezi Českem a Polskem. Projektovaný obchvat Jaroměře proto bude součástí dopravního propojení dálnice D11, České Skalice, Náchoda a hraničního přechodu v Náchodě-Bělovsi.