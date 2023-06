„Mám pro vás čerstvou informaci. Tady je stavební povolení krajského úřadu, ještě je mokré. Je to neuvěřitelné,“ oznámil na středeční valné hromadě spolku Obchvat Náchoda starosta města Jan Birke. Už tak jen zbývá stavební povolení vydané právě městem Náchod. „Mám informaci, že bychom ho měli získat v pondělí 5. června,“ doplnil hned starosta.

Šestikilometrový severovýchodní obchvat zjednoduší cestu po hlavním tahu do Polska a významně uleví centru Náchoda, kterým v současné době projíždí přes 20 tisíc aut denně.

„Dosáhli jsme stěžejního kroku. Ani vydání stavebního povolení od města by nemělo nic bránit. Od konce března už je rovněž povolení od odboru životního prostředí,“ připomněl Luděk Zedník z Ředitelství silnic a dálnic.

Pandemie lidem ukázala budoucnost

O obchvatu se v Náchodě mluví již desítky let. Podle starosty Birkeho samotná příprava běží už čtrnáctým rokem.

Obyvatelé domů v Pražské ulici stojících pár metrů od silnice posun v podobě stavebního povolení příjemně překvapil. Jak bude život bez hluku vypadat, si vyzkoušeli během pandemie koronaviru. „To tady byl svatý klid,“ zamyslel se náchodský rodák a obyvatel panelového domu u hlavního tahu Miroslav Fáborský.

Zdroj: Stanislav Ďoubal

„Trvá to takových let, že snad ani nevěřím, že se obchvatu dožiji. Ale pokud se to teď pohne, bude to jedině dobře,“ usmíval se.

Reportér Deníku oslovil také sousedku pana Fáborského Helenu. „Žiju tady přes 40 roků, tak jsem si už trochu zvykla, ale je to tu hrozné. Ještě, že máme utěsněná okna, od té doby je to o dost lepší. Obchvat je více než nutný. Stavební povolení je výborná zpráva. Mě je skoro 83 let, tak nevím, jestli se toho dočkám. Myslím si totiž, že i když se začne tak se stavba zpozdí. Ale tak už to bývá,“ svěřila se při vynášení odpadků Helena, která si nepřála zveřejnit příjmení.

V cestě stojí i šest rodinných domů

Podle Luďka Zedníka začnou v průběhu letošního léta v trase obchvatu demolice. V cestě mu stojí zhruba 40 objektů, z toho je šest rodinných domů.