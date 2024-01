/VIZUALIZACE/ Stavba obchvatu Náchoda může začít, už tomu nic nebrání. Informovala o tom dnes 10. ledna mluvčí náchodské radnice Nina Adlof. Ministerstvo dopravy ČR svým rozhodnutím zamítlo tří odvolání proti obchvatu. Stavět by se mělo začít koncem letošního roku. Práce na záchranném archeologickém výzkumu začaly už v půlce října a ještě několik měsíců potrvají.

Vizualizace obchvatu Náchoda. | Video: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ministerstvo dopravy ČR tedy potvrdilo rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradecké kraje, kterým byla povolená stavba „I/33 Náchod, obchvat“. „Zdánlivě administrativní úkon, ale pro stavbu jako takovou doslova historický moment,“ komentoval aktuální rozhodnutí ministerstva dopravy starosta Náchoda Jan Birke a dodal: „Po letech usilovného snažení o stavbu, kterou Náchod víc než potřebuje, je to nesmírná úleva a začátek plnění našeho dalšího snu a pro mě i slibu, který jsem při nástupu do své funkce před třinácti lety dal všem Náchoďákům. Chci poděkovat všem, kteří se na této administrativě podíleli a všem, kteří se nebáli dotáhnout celý proces do konce. Počínaje projektanty, úředníky na městě, na kraji, na ministerstvu a na ŘSD, až po současného ministra dopravy, který mě osobně ujistil, že se stavbou obchvatu počítá v plánovaných investicích státu“.

Náchodu by se díky obchvatu mělo ulevit od nadměrné nákladní dopravy. Stavba více než šest kilometrů dlouhé trasy potrvá zhruba tři roky a má vyjít na 3,147 miliardy korun.

Obchvat začne u Vysokova, kde vznikne pětiramenná okružní křižovatka, a skončí v Bělovsi těsně na hranici s Polskem. V trase obchvatu mají být dva tunely. Hloubený tunel Kramolna délky 100 metrů a tunel Dolní Radechová délky 363 metrů, který obsahuje ražené i hloubené části. Největšími navrženými mosty jsou estakáda Dolní Radechová délky 257 metrů a estakáda Běloves délky 326 metrů. Součástí stavby bude i 930 metrů dlouhá přeložka silnice I/14, která k Náchodu přivádí dopravu od Nového Města nad Metují a Rychnova nad Kněžnou.

Zdroj: Stanislav Ďoubal