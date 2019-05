Takřka šedesát let si žila rodina Jiřího Zeidlera svůj poklidný život ve dvougeneračním domě na okraji nevelké obce Vysokov na Náchodsku.

Mrtvý brouk

Idylu jí však naboural plán ŘSD a Náchoda vést přes katastr obce obchvat Náchoda. Jejich dům totiž stojí stojí přímo v jeho plánované trase. „Stojíme uprostřed plánované silnice. A zatím nevím, co bude dál,“ uvedl Jiří Zeidler, kterému nejvíc vadí liknavý přístup úředníků a nabízená cena za případný výkup nemovitosti. Ta činí 1,15 násobku odhadní ceny. „Tato částka je úplně směšná. Za tu si nový barák nepostavíme. Nejlepší by bylo, kdyby nám nabídli, že nám postaví barák nový. Já jejicih peníze nepotřebuju, oni však můj pozemek ano,“ nechal se slyšet muž, kterému však nejvíc vadí liknavost státních úředníků. „Nejhorší na tom všem je, že s námi nikdo nekomunikuje. Při takové akci, se kterou navíc chtějí začít už za tři roky, bych čekal, že pokud něco chtějí, budou jednat. Ale zatím se za námi nikdo nestavil. Takže vlastně vůbec nevíme, co bude dál,“ řekl Jiří Zeidler. Podle něj je navíc v době, kdy se staví dálnice D11, obchvat Náchoda zcela zbytečný.

Podobného názoru je i jeho vysokovský soused Jan Pozděna. Tomu zase obchvat „ukousne“ nemalou část jeho lesa. „Úředníci jdou přes mrtvoly. Mě mají sebrat tři hektary lesa. Ale zatím mě také nikdo nekontaktoval,“ nechal se slyšet muž s tím, že i podle něj je v současné době obchvat Náchoda zcela zbytečný.

Jejich přesvědčení však nesdílí náchodský místostarosta. Podle něj je stavba 6 a půl dlouhého obchvatu, který doplní i dva tunely či 320 metrů dlouhý most, potřeba: „Musíme řešit situaci, kterou v Náchodě zažíváme dnes a denně, kdy intenzita dopravy je už neúnosná. Na druhou stranu chápu lidi, kteří budou obchvatem dotčeni, ale v rámci přípravy projektu se opravdu snažíme najít to nejlepší a nejméně zatěžující řešení,“ uvedl Jan Čtvrtečka, který stále doufá, že se se stavbou začne v roce 2022.