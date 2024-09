Ve své každodenní práci se policisté setkávají s širokou škálou situací, které často vyžadují nejen odborné znalosti a fyzickou zdatnost, ale také lidský přístup. I v těch nejnáročnějších momentech, kdy čelí krizovým situacím, prokazují citlivost, pochopení a hluboké porozumění. Jejich schopnost empaticky naslouchat a reagovat na potřeby jednotlivců je klíčová pro budování důvěry a bezpečí ve společnosti. Tito muži a ženy v uniformách nám denně připomínají, že za každým odznakem stojí člověk s velkým srdcem a odhodláním pomáhat.

Před několika dny poslala žena uznání a poděkování adresované policistům zařazeným na obvodním oddělení v Hronově. Ocenění nepotřebuje další komentář a mimo jiné se v něm píše:

„…Naprosto obdivuji komunikaci, styl jednání nejen k lidem, ke kterým vyjíždíte v rámci zásahu/pomoci, ale i k jejich rodinným příslušníkům. I když na stejnou adresu vyjedete nespočetněkrát (kolečko, co se asi jen tak nezastaví), přijedete a pomůžete. Neustále komunikujete slušně a jste ochotní. Klobouk dolů. Díky za tu práci, co děláte, a hlavně jak ji děláte. Přála bych si, aby v těch občas nekonečně bludných kruzích a náročných chvílích, jste věděli, že si toho cením. Přála bych si být v kontaktu s kýmkoliv z PČR co nejméně, neb to je dobré znamení. Na druhou stranu vím, že pokud ten kontakt bude, to náročné období uděláte o chlup lepší. Díky, že se staráte…“

Lidé v nesnázích na poskytnutou pomoc většinou nezapomínají..