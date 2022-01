Na Masarykově náměstí v Náchodě je před domem čp. 57 takových kamenů hned pět. Každý z nich připomíná tragický osud jedné z pěti sester Goldschmidových, které se narodily v Náchodě a do sňatku bydlely právě v tomto domě. Čtyři z nich zahynuly v noci ze 7 na 8. března 1944 v plynové komoře v Osvětimi. Právě v souvislosti s osvobozením tohoto koncentračního tábora 27. ledna 1945 si Den památek obětí holocaustu připomínáme. Z rodiny Goldschmidových se zachránil jen bratr sester – Hanuš Goldschmid, který s manželkou Alicí a synem Maxem emigrovali do Palestiny.

„Kameny zmizelých jsou malé památníky obrovského utrpení, které přinesla do Evropy druhá světová válka. Děs holocaustu, tedy promyšleného ničení celého národa, procházel i náchodskými ulicemi. Těch pět symbolických kamenů představuje vzpomínku na oběti tohoto běsnění. Je to zároveň memento za nedávnou historií, kdy se lidská civilizace ocitla na okraji temné propasti,“ připomněl v roce 2016 při zasazení kamenů do dlažby tehdejší náchodský místostarosta Miroslav Brát.

Kameny zmizelých připomínají popravené sokoly

Z východních Čech odjely v prosinci 1942 do Terezína dva transporty, dne 14. 12. 1942 bylo z Náchodska deportováno 256 osob. Zahynulo jich 240. „Statistiky uvádějí obrovské počty obětí, nejvíce se však do naší paměti zaříznou konkrétní příběhy lidí z našeho blízkého okolí, jejich osobní vzpomínky,“ říká Věra Vlčková - autorka knihy „Doufám, dokud dýchám…“ , v níž zachycuje příběhy pěti žen, kterým osud přichystal nejkrutější životní zážitky. Mají společného jmenovatele – přežily nacistickou genocidu, ztratily nejbližší příbuzné.

Vyhlazovací tábor Osvětim (Auschwitz) osvobodila 27. ledna 1945 60. armáda 1. Ukrajinského frontu vedena Maršálem Koněvem. A právě 27. leden vyhlásilo Valné shromáždění OSN jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Koncem 90. let inicioval německý umělec Gunter Demnig akci pokládání pamětních kamenů, zvaných stolpersteine, později pak i „kameny zmizelých“. Německé Stolperstein je dost obtížné výstižně a přitom krátce přeložit. Význam pojmu je „(dlažební) kameny, o které je možno zakopnout“, zde se však jedná o „kameny, o které se má zakopnout“. Většina jazyků přebírá německý výraz. V České republice se objevují od roku 2008.

„Možná se to bude zdát divné, ale ti lidé, kteří šli z rampy rovnou do plynu, byli proti nám šťastnější. V tom, že nevěděli, co je čeká, do čeho jdou. Když jsme se dostali do lágrů nikdy jsi nevěděla, kdy si Mengele vzpomene udělat selekci a teď jsi věděla, že tam ty plynové komory jsou. Celé dny šel ten černý kouř, takový zvláštní zápach ze spalovaných těl a vlasů a teď jsi jen čekala – kdy si vzpomenou na mě. Někteří lidé se tam pomátli, skončili na drátech. Náš život neměl žádnou cenu…,“ vzpomínala Eva Reichová, provdaná Zelená z České Skalice. Přežila, vrátila se domů, zjistila, že zůstala sama, bez rodičů, sestry, mnoha příbuzných. Zemřela 1. října 2021 ve věku 93 let. Patřila zřejmě k posledním přímým pamětníkům holocaustu na Náchodsku.

Jednu z nejtragičtějších kapitol evropské historie připomínají Kameny zmizelých i na dalších místech Královéhradeckého kraje. Například v Jičíně jsou tři místa, kde jsou umístěny. Na Žižkově náměstí od roku 2019 připomínají rodinu Steinerových a na Valdštejnově náměstí jsou to hned dvě místa - za rodinu Hahnových (od 2020) a rodinu Goliathových (2021). „Tři členové rodiny totalitu nepřežili. Dva ano, ale musím dodat, že tito dva, kteří navzdory všem okolnostem přežili to nejhorší období, byli vzápětí silně zasaženi další totalitou, která přišla po válce,“ uvedl Martin Kryl, který s myšlenkou přišel a kameny daroval.

Na Rychnovsku jsou upomínky na oběti holocaustu v Kostelci nad Orlicí a ve Vamberku. Naposled přibyly vloni čtyři Kameny zmizelých i v Dobrušce u čísla popisného 186 v Novoměstské ulici, kde žila rodina úředníka Karla Adlera, jeho manželka Marta a malá dcerka Hana. A také textilní inženýr Arnošt Tausik Tomský. "Z Terezína byli Adlerovi transportováni do Osvětimi, kde v roce 1943 zahynuli v plynové komoře, celá rodina, jejich dcerce byly teprve čtyři roky," připomněla vedoucí Vlastivědného muzea v Dobrušce Pavla Skalická.

O transportu do koncentračních táborů se zmiňuje také dobrušská městská kronika. „Dne 16. prosince 1942 byl svážen auty majetek Židů v Dobrušce a dne 18. prosince 1942 museli všichni Židé opustit Dobrušku.“ Do Terezína odjeli z Hradce Králové transportem 21. prosince 1942. "Podle posledních zjištění bylo z Dobrušky deportováno 47 Židů, mužů, žen i dětí, přežilo jich sedm a do Dobrušky se vrátil jediný," říká Pavla Skalická.