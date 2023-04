Malé lázně lákají na letní provoz. Lidé si odnášeli oblíbenou minerálku

Malé lázně tvoří kolonáda s pítky, odkud vytéká minerálka z pramenů Jan a Běla, zrekonstruovaná vila Komenský s infocentrem, expozicí a kavárnou a odpočinková zóna s dřevěnými lehátky, vodními nádržemi a upravenými záhony s květinami.

Mezi pravidelné návštěvníky Malých lázní patří i dvojice z Úpice, která právě společnými silami odnáší k parkovišti sportovní tašku s naplněnými plastovými lahvemi. „Byli jsme v České Skalici, tak jsme toho využili a stavili se i tady. Jezdíme sem skoro každý týden, spojíme to s nákupem a tady si načepujeme vodu. Přes zimu tekl pouze pramen Jan, tak si teď natáčíme Bělu. Ale není v tom nějaký velký rozdíl,“ zhodnotila Alena Váňová a pro ilustraci otevřela tašku.

„Je toho tak patnáct litrů, vystačí nám to na celý týden,“ odhadl pan Karel, který ji doprovázel.

Zájem se neustále zvyšuje

Pítka na kolonádě se zprovozňovala v prosinci 2019 a infocentrum na jaře 2020, tedy v období, kdy začal covid. „Nemáme tak sice porovnání návštěvnosti v době před pandemií koronaviru, nicméně pozorujeme, že se zájem neustále zvyšuje. Hodně lidí k nám začíná jezdit i ze zahraničí, samozřejmě hlavně z Polska,“ potvrdila Markéta Tomanová z informačního centra.

Jednou za dva až tři dny se v Malých lázních stavuje Mirek Bělík, který jezdí pro vodu na kole z Hronova. Při natáčení minerálky do lahve se zamyslel nad tím, že je volně dostupná.

„Měli bychom si té vody více vážit. Odtéká do řeky, což je škoda. Byl bych raději, kdyby se prodávala. Ida bývala výborná, vzpomínám na tu ochucenou,“ řekl s tím, že většinou si natočí jen jednu lahev, protože čerstvá je nejlepší.

Další návštěvníci Malých lázní využívají zázemí vily Komenský včetně kavárny se zahrádkou. Součástí infocentra je expozice věnovaná historii, obnově i současnosti náchodského lázeňství.

Malé lázně v Bělovsi čeká ještě Dětský den a Black Buřiňos

„Zároveň se snažíme využívat Malé lázně jako kulturní prostor. V průběhu celého roku pořádáme nejrůznější akce. Přes zimu to jsou hlavně přednášky nebo dílny pro děti, v sezoně venkovní koncerty, výstavy, dětské dny nebo jarmarky,“ upřesnila Markéta Tomanová.

Infocentrum je otevřené celoročně každý den. Od října do dubna funguje od 9 do 16 hodin, od května do září od 8 do 17 hodin.

„Sezona sice začíná počátkem dubna, ale rozšířenou otevírací dobu máme až od května, kdy začíná nejintenzivnější provoz. Já jsem letos zaznamenala nárůst počtu návštěvníků hned první dubnový víkend,“ doplnila Tomanová.

Jan, Běla i léčivé zdroje Ida I a Ida II

Kromě pramenů Jan a Běla získal Náchod již před časem ministerské povolení k užívání léčivých zdrojů Ida I a Ida II pro pitné kůry, balneoprovoz a získávání léčivého plynu.

„Před 12 lety nikdo nevěřil, že se podaří lázně do Náchoda vrátit. Jsme konečně v situaci, kdy město bude moci rozhodovat o budoucím směřování a rozvoji celého lázeňského území v Bělovsi,“ uvedl nedávno náchodský starosta Jan Birke.

V budoucnu by se měly Malé a Velké lázně propojit a na okraji Náchoda tak vznikne lázeňský areál připomínající staré časy. Město se již naplno chystá na obnovu parku za zhruba 40 milionů korun, dojde i na rekonstrukci některých budov i obnovu promenádního pavilonu.

Vyroste v Náchodě Kaplického vila Platýz? Starosta jí fandí, jiní kritizují

„Co se týká Idy, vodu v prameníku chceme zpřístupnit do konce tohoto roku. Právě chystáme tendr na úpravnu a nové prameniště včetně kolonádního pavilonu. Mým snem je opět držet v ruce lahev s logem Idy. Máme již rovněž hotovou projektovou dokumentaci na celý park ve Velkých lázních, který bude připraven na kompletní rekonstrukci,“ sdělil Birke.

Klasické lázeňské pobyty jako za starých časů se v Náchodě neplánují, počítá se však s ambulantní lázeňskou péčí.

Chtěl bych zase držet láhev s Idou, zasnil se starosta Náchoda

„Přínos vidím především v rozvoji turismu, přílivu návštěvníků do Náchoda a tím pochopitelně i kupní síly a peněz. Půjde i o zkvalitnění prostředí pro život místních, k odpočinku a také o novou nabídku pro trávení volného času. Přínos pro město je nezpochybnitelný,“ řekl starosta.

Markéta Tomanová připomněla, že takzvaná pobytová péče byla v Bělovsi poskytována zhruba do poloviny devadesátých let minulého století. „Lidé nám dodnes často vyprávějí, jak do Velkých lázní jezdili, místní si zase stále pamatují na to, že tam například pracovali jejich příbuzní,“ uvedla.