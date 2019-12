Ve svém poslání považuje za stěžejní setkání s principy Zkušenosti zprostředkovaného učení (FIE). Filozofií, která věří v rozvoj každého z nás, pracuje se silnými i slabými stránkami, věří ve změnu. Spolupracuje s dětmi, dospělými, rodinami, školami i komunitními centry. Zajímalo nás, jak ona ve své pozici a v každodenním kontaktu s dětmi vnímá vliv pohádkových hrdinů a jejich vývoj od roku 1989.

Změnil se podle vás oblíbený dětský hrdina z pohádkových i jiných příběhů za posledních řekněme 30 let?

Z mého úhlu pohledu je to velmi individuální. Vždy záleží na rodině, rodičích, okolí, jaké pohádky a příběhy dětem čtou. Také to souvisí s věkem dětí. Ty, které již chodí do nějaké dětské skupiny, školky, školy - mezi kamarády, jsou určitě ovlivněné dalšími dětmi - o čem spolu mluví, jaké pohádky viděly, na jakém filmu byly, kterou knihu si půjčily… Děti si to mezi sebou řeknou. Kreslí oblíbené postavy.

Jací hrdinové, oblíbené populární postavy dětí jsou nové, v trendu?

Opět je to velmi různé. Jsou děti, které chodí a navštěvují loutkové divadlo a jejich postavy jsou z divadel, jiné děti sbírají "pet shopáky", Pokémony a to, co je nyní "in". Záleží, co vidí kolem sebe, o čem společně mluví. Záleží na vkusu především rodičů, zda chtějí děti obohatit v kultuře jazyka a rozvíjet jejich fantazii.

Jsou to takové vlny, které měla každá generace. Vzpomínám si na Míšu Kuličku, hrdiny ze Čtyřlístku, Popelku, princeznu se zlatou hvězdou na čele, Saxanu. Každá generace měla a má své oblíbené postavy. V současnosti jsou děti, které mají oblíbenou Pipi Dlouhou punčochu, Popelku, další mají dinosaury, superhrdiny, Pinocchia, Hurvínka. Vnímám v tom velkou rozmanitost.

Trend bych řekla, že se více týká menších dětí, aktuálně vedou postavy Elsa a Anna, Pet Shop, Thor, Hulk.

Co nejvíc ovlivňuje výběr dětských hrdinů? Rodiče? Televize? Literatura nebo třeba sociální sítě?

Na tuto otázku neexistuje jedna odpověď. Opět velmi záleží na věku dětí a prostředí, na kultuře rodiny.

Předškolní děti jsou asi nejvíce ovlivněni výběrem rodičů a prarodičů. Děti v kolektivech se vzájemně ovlivňují. Velmi záleží na rodině, zda má, nebo nemá televizi. Zda si společně čtou, chodí do knihovny. Jestli vnímají a učí děti pracovat se sociálními síti, nebo je zakazují. Toto vše ovlivňuje jejich výběr.

Jak si stojí mezi dětmi youtubeři? Jsou konkurencí pohádkovým či dobrodružným postavám? Berou děti youtubery, influencerky jako hrdiny nebo spíš vzory?

Pro některé děti jsou youtubeři dokonce už i jako vzory. Z mého okolí znám spíše už ale studenty ve věku 14 až 15 let, kteří sledují youtubery i influencerky. Rozhodně nevnímám, že by to byla konkurence. Opět to souvisí a přichází s věkem.

Nedochází u dětí k určité dezorientaci v tom co je reálné a co nadpřirozené třeba právě vzhledem k postavám na sociálních sítích?

Mám zkušenost, že v tom má většina dětí jasno. Pokud je dramatická hra - hraje se pohádka příběh, mluvíme o pohádce, filmu - vnímají a mluví o tom, že je to jen jako. Pokud s nimi mluví okolí, rodina, učitelé, mohou toto vnímat i jako zajímavé společné téma. Doporučuji.

Z pohádkových postav nejčastěji vedou hlavně kladní hrdinové. Kteří podle vašich zkušeností?

Z rozhovorů dětí usuzuji, že jsou to princezny, princové, nyní Elsa a Anna.

Jak jsou podle vás oblíbení marvelovští superhrdinové?

Jsou. Děti obdivují jejich schopnosti. Jsou to témata pro jejich rozhovory.

Vyhrají podle vás pohádky současný (možná) souboj o budoucí děti s komiksovými hrdiny či postavičky z youtube?

Jako člověk, který pracuje s dětmi, bych toto rozhodně nenazvala jako souboj. Vše má své místo, svého posluchače, diváka, obdivovatele. Děti jsou velmi kreativní, spontánní a chtějí se obohacovat.

Vnímám, že sbírají Pokémony, Pet Shopáky, vedle toho čtou například společně příběhy o jedinečných lidech - osobnostech, které opravdu žily a jejich životní příběhy je baví, fascinují. Skutečné příběhy jsou pro ně také velmi atraktivní a zajímavé. Je to i otázka vkusu.

Osobně čtu s dětmi i Jana Wericha, mluvíme o Pipi Dlouhé punčoše, která je mezi dětmi velmi oblíbená. Líbí se jim filmy K. Zemana - Ukradená vzducholoď, Cesta do Pravěku i pohádky Pat a Mat či Potkali se u Kolína. Animace je v současné době hodně oblíbená, domnívám se, že to souvisí s novými technologiemi. Mají rády i klasické pohádky. Každý si najde to, co ho baví, osloví, obohatí. Na nás dospělých je, abychom jim zprostředkovali různorodost a možnosti.