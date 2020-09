Obnova kopce přináší omezení

Náchod - Kvůli obnově zámeckého kopce bude až do 9.října v Zámecké ulici uzavřený úsek, a to od odbočky do ul. Máchova až po bránu na V. nádvoří náchodského zámku.

Obnova zámeckého kopce je v plném proudu. Padly první lípy v zámecké aleji u Déčka a v rámci revitalizace byly objeveny pozůstatky zámeckého bastionu. | Foto: Deník / Redakce