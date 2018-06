Obojživelníci nedostatek vody snad překlepou

Broumovsko – Sucho netrápí jen zemědělce a vodohospodáře, ale i drobné živočichy, pro něž je voda životodárným prostředím.

Ropucha krátkonohá.Foto: Václav Říš

„Z mého pohledu zoologa je opravdu znát, že poslední roky vysychají některé tůně. To má vliv na reprodukci obojživelníků,“ říká zoolog Petr Kafka ze Správy CHKO Broumovsko.

Uvedl to na konkrétním příkladě. „V bývalém lomečku na Pasách jsou tůně, které jsou napájeny hlavně dešťovou vodou. V dřívějších letech jsme zde evidovali výskyt vzácné ropuchy krátkonohé. Přestože tento druh je na případné vysychání dobře přizpůsoben tím, že má rychlý vývoj pulců, tak za poslední roky jsme zde její rozmnožování nezaznamenali,“ říká Petr Kafka.

Vysychání drobných toků má vliv na veškerý život v nich, ale například raci jsou na to dobře přizpůsobeni. „Zalezou si do dna, kde je ještě trochu vlhka, a jsou schopní ve vyschlém potoce několik týdnů překlepat, než to zase začne téci,“ dodává zoolog.