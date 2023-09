Nebe Ratibořicemi se včera v podvečer proměnilo v barevnou paletu. Tu měly na svědomí zhruba tři desítky horkovzdušných balónů, jejichž hořáky zde odstartovaly atraktivní pětidenní akci „Balony nad Rozkoší". Letní fiesta byla zahájena na louce u ratibořického zámku, kde startoval let O pohár starostky města Česká Skalice. Posádky balonů měly pro diváky připraveny květy jiřinek s volnými vstupenkami na blížící se tradiční výstavu jiřinek, jež se bude příští víkend konat v České Skalici jako nedílná součást Jiřinkových slavností.

První zářijový pátek balóny odstartují kolem sedmé hodiny v Novém Městě nad Metují a při letu O pohár hejtmana královéhradeckého kraje Martina Červíčka poletí přes Stolové hory do Polska. Pokud by se udělaly mlhy, nebo nízká oblačnost, bude start zrušen, nebo přemístěn na letiště do Jaroměře. V podvečer v 17:30 budou balony startovat z Nového Města nad Metují, z louky pod zámkem, kde poletí O pohár starosty města Nové Město nad Metují. Divácky atraktivní bude i noční hořáková show. Světla "balonových žárovek" se rozsvítí ve 21 hodin na louce za restaurací Tropical v České Skalici nebo přímo v kempu na Rozkoši. (bude upřesněno na FB). V sobotu odpoledne v 17:30 budou balony startovat z louky za hypermarketem Albert u hraničního přechodu v Bělovsi.

Kterým směrem se budou startující balony pohybovat se snaží pořadatelé co nepřesněji sdělit předem. Některá hospodářská zvířata jsou totiž citlivá na hluk hořáků a hlavně koně mohou na neznámý objekt na nebi reagovat vyplašeně. "Pokud jste někdo chovatel koní, nebo víte o někom, kdo koně chová, dejte jim prosím o naší akci vědět. Balon nejde řídit, letí pouze ve směru větru. A musí někde odstartovat a někde přistát. Proto se může stát, že se dostane do blízkosti výběhu koní," upozorňují pořadatelé a dodávají, že balony budou ve vzduchu od 7 do 9 hodin a k večeru od 17:30 do 19:30 hod. "Přes den balony z důvodu termiky nelétají. Moc prosíme chovatele, aby měli svá zvířata v době letů zavřená, aby nedošlo k nějakému problému. Jedná se o cca 20km okruh kolem Rozkoše," říkají vzduchoplavci, že se snaží akci plánovat s ohledem na okolí.