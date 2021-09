„Všechno je při starém, žádné nové myšlenky na jeho využití se neobjevily. Potřebné stovky milionů sem nikdo buldozerem nehrne, takže pokud nepřijde někdo, kdo neví co s penězi, tak tu bude opuštěný stát asi dlouho,“ nedělá si iluze broumovský starosta Jaroslav Bitnar.

O více než pět a půl tisíce metrů čtverečných lukrativního pozemku v centru města v bezprostředním sousedství broumovského kláštera usilovali opakovaně developeři. Ti přišli za broumovským zastupitelstvem se žádostí o odkoupení areálu někdejšího měšťanského pivovaru naposledy před pěti lety. S představou následné přeměny na Billu neuspěli.

S takovým záměrem přišla na broumovskou radnici soukromá investiční firma již podruhé. Billu na stejném místě chtěli developeři postavit již v roce 2007. Tehdy tuto nabídku předložila starostka města Libuše Růčková. Zastupitelé však záměru zelenou ani v jednom případě nedali.

V letech 1866 – 1867 byl v prostoru bývalého hradebního příkopu mezi areálem kláštera a horní bránou postaven moderní městský pivovar. Ten byl často upravován a přistavován, nejvýznamnější úpravy proběhly v roce 1898 a 1908. Maximální roční výstav – 23 789 hektolitrů – dosáhl pivovar v letech 1910–11. V roce 1943 byla ukončena výroba.

Proti výstavbě prodejny v bezprostřední blízkosti kláštera v obou případech nejostřeji vystupoval tehdejší zastupitel Petr Staněk.

„Je mi jasné, že bychom klidně prodali sami sebe, když to bude na pár let výhodné. Ve vztahu k organismu města a jeho fungování však nelze přemýšlet takto krátkozrace a alibisticky: město, za které po určitý zlomek času zodpovídáme, trvalo dlouho před námi a bude trvat i po nás - pokud ho tedy díky své nekompetenci nezničíme," zdůraznil tehdy teoretik architektury Petr Staněk, že nejde ani tak o budovu bývalého pivovaru s níž si město neví rady, nýbrž o obrovský a velmi důležitý veřejný pozemek.

„Jedná se o strategický veřejný prostor v centru města,“ připomínal, že prodat ho nějakému developerovi by bylo neodpustitelné.

„Lokalita bývalého pivovaru je bezesporu jednou z nejvýznamnějších ve městě a svými rozměry patří k největším veřejným prostranstvím,“ připomíná, že délka samotné stavby je 115 metrů. Jelikož oblast je vklíněna mezi historické jádro města a městský park a je klíčovým pěším uzlem mezi centrem a sídlištěm Spořilov, je zřejmé, že se jedná o jedno z nejhodnotnějších míst v celém Broumově. A podle toho by se o něm mělo rozhodovat.

„Těch diskusí nad možnou budoucností toho objektu a prostoru už byla spousta a nemyslím si, že by někdo přišel s průchodnou nabídkou. Asi to tu bude dalších 30 let takhle stát,“ je si vědom starosta, že náklady na případnou rekonstrukci by byly ohromné.

Lokalita bývalého pivovaru je jednou z nejvýznamnějších ve městě a svými rozměry patří k největším veřejným prostranstvím. Délka samotné stavby je 115 metrů. Reprezentativní skříní města ale rozhodně není. Foto: Deník/Jiří ŘezníkZdroj: Deník/Jiří Špreňar

„S méně než třemi sty miliony nemá cenu ani začínat. A další otázkou je, co by tam bylo,“ říká, že by rozhodně nechtěl, aby provozní náklady odsávaly finance z městské pokladny.

„Kdyby jsme ty peníze na rekonstrukci měli, tak pak můžeme přemýšlet, co by tam mohlo být, aby nás ten provoz nezruinoval,“ nevidí absolutně budoucnost objektu například v bazénu, což navrhovala před lety jedna ze studií. „Než abychom financovali provozní ztrátu bazénu, tak raději zajistíme bezplatnou autobusovou linku do Nowé Rudy. Vždycky to vyjde levněji. Když už by tam něco mělo být, tak leda to, co by nám vyřešilo nějaký problém – knihovna nebo ZUŠka,“ zmínil dvě instituce, které dlouhodobě volají po vhodnějších prostorách.

Do dalšího zadlužení ale město rozhodně kvůli záchraně objektu jít nechce. „Není to vůbec na programu dne. Ale budou volby, tak třeba někdo přijde s další vizí,“ nevylučuje starosta, že se pivovar stane předvolebním tématem.