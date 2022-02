Letěl jsem tam během posledních tří let již podruhé a Jirka už měl za sebou i fototrip do Černobylu. Již na letišti, při oznámení naší cesty na sociálních sítích padaly otázky, zdali jsme se náhodou nezbláznili a my to jen se vtipem komentovali, že rozhodně ne, neboť jsme od známých ze Lvova věděli, že je tam naprostý klid. Upřímně musím říci, že ty vtipy, které padaly, mě v současné době snad až mrzí. Rozhodně jsme jeli do klidné evropské metropole, potulovat se jen po kavárnách a hledat dobrou fotografii.

Už při ubytování jsme samozřejmě s velice příjemným panem domácím prohodili pár slov nad současnou situací Ukrajina vs. Rusko a z rozhovoru rozhodně nevyplývalo žádné rostoucí napětí mezi těmito státy. Ale když o tom tak zpětně přemýšlím, tak to napětí tam asi je trvalé, vztah Ukrajiny vůči Rusku je dlouhodobě neutěšený a tak to asi pan domácí bral jen jako běžnou situaci a ne jako klid před bouří. Prostě jen "Rusák" zase vyhrožuje. To je tu stále. Ani v centru města nebylo cítit napětí. Všude přátelští pohodoví lidé. Snad jen jeden z pouličních prodavačů, co nám chtěl vnutit jeho sérii pohlednic Lvova, když zjistil, že s tím asi neuspěje, vytáhl eso a nabídl toaletní papír s Putinem. No zasmáli jsme se, ale ani tady neuspěl. Asi jsme škrti, ale neutratili jsme. (smích)

Pro napadení Ukrajiny není omluva. Na agresory dopadají zápalné koktejly obránců

Z Ukrajiny jsi se vrátil před dvěma týdny - jak na tebe dopadla čtvrteční ranní zpráva, že Rus opravdu masivně zaútočil a vzhledem k tomu, že je kousek před Kyjevem se rozhodně nejedná jen o podporu příhraničního Luhanska a Doněcka?

Při ranním čtení zpráv se mi zároveň ozval Jirka se zprávou: „Ty vole, ona je tam asi opravdu válka, ten Putin se dočista zbláznil“. No musím říci, že by se ve mně krve nedořezal. A to myslím doslova. Říkám si, že to snad není pravda, vždyť je to Evropa. Mám tam spoustu kamarádů a to jak mezi fotografy, tak mezi muzikanty z dob, kdy jsem fotil koncertní fotografii. Připadalo mi to naprosto šílené. Během dne jsem ve zprávách zahlédl šot, kde se nad Kyjevem ozývaly sirény kvůli leteckému poplachu a byly slyšet nějaké výbuchy. Vzhledem k tomu, že Kyjev není Doněck a navíc je to jedno z hlavních evropských měst, říkám si, že to je opravdový průšvih a rozhodně se mě to dotýká. Nechci znevažovat věčné války kmenů v Africe nebo mezi mexickými drogovými gangy, ale tohle je Evropa. To se týká nás všech. Tohle opravdu ne!!!

Do Muzea papírových modelů můžete přinášet materiální pomoc pro Ukrajinu

Setkali jste se tam s nějakými lidmi, kteří pociťují na vlastní kůži třeba dopady ruské rozpínavosti v luhanské či doněcké oblasti nebo na Krymu?

Ano. Sešli jsme se tam s kamarádkou fotografkou, která dlouhodobě pobývala v Praze a teď asi třetí rokem žije zpět na Ukrajině. Má tam rodinu, děti. A bohužel má vztah i k Doněcku. Vyprávěla, že má byt někde v centru Doněcka a že o něj po Majdanu přišla. Doslova si vybavuji to její gesto lusknutí prstů, jak říkala, že o něj během okamžiku přišla. Tehdy během snad hodiny musela byt opustit a již osm let neví, co se s ním děje. Prostě o něj přišla. Vrátit se tam nechtěla a teď už to vůbec nepůjde. Vyprávěla i o známých z Donbaské oblasti, co už kupu let žijí s taškami připravenými k rychlému vycestování. Ti tu jejich „pohotovost“ už prý berou jako součást života. Když jsme se ptali, o co tam Rusovi jde, říkala, že pořádně neví. Doly v okolí Donbasu jsou již kupu let zavřeny a tak jsou zatopeny vodou. Ty už nikdo neobnoví, neboť by to stálo tolik peněz, že by to nebylo rentabilní. Vyprávěla, že tam dříve lidé byli v podstatě šťastní. Nebyla to vzhledem k dolům nejchudší oblast, měli obživu a občas jim i něco navíc zbylo. Chodili i sedm dní v týdnu do práce a to ne proto, že by museli, nebo by jim chyběly peníze. Oni prostě chtěli. Prostě byly šťastní. To ale asi našinec těžko pochopí.

Ohnivá neděle: Hasiči evakuovali na pět desítek lidí, plameny šlehaly z oken

Co se ti vrylo do paměti nejvíce? Co jsi chtěl svým fotoaparátem zachytit a jak se to dařilo?

Tak nejsilnější byly asi ulice Lvova samotné. Taková zvláštní deprese z nich čišela. Neudržované fasády, všude samá díra, grafity všeho druhu na každém rohu… Prostě jakési „devadesátky“ u nás. U nás se tehdy čekalo na peníze a našly se. Tady se evidentně od rozpadu SSSR nenašly, anebo tečou zcela někam jinam než by měly. Pravda je, že kultura, turismus a podobně tu funguje. Ale asi tam nikdo nechce vrážet peníze do něčeho, o co by mohl přijít, nebo z čeho se mu nikdy nevrátí. Opravdu nevím… Je mi z toho všeho smutno a těch lidí tam neskutečně líto. Tohle si nezaslouží nejenže nikdo v Evropě, ale na světě jako takovém. A když teď aktuálně pozoruji, jak západ s reakcemi na ty hrůzy co tam ti lidé musí zažívat váhá, cloumá mnou vztek a zároveň smutek. Tohle opravdu ne!!!