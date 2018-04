OBRAZEM: Horská služba měla mezinárodní mítink v Krkonoších

Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ - práce při zpracování masa a masných výrobků, balení výrobků apod., Pracovní poměr na dobu neurčitou, dvousměnný provoz., Zaměstnanecké výhody: finanční benefity formou cafeterie jednou za 3 měsíce, odměna za doporučeného zaměstnance, možnost nákupu našich výrobků za sníženou cenu, každý měsíc balíček z výrobků společnosti, podnikové dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost ubytování, odměny při pracovních a životních jubileích., Kontakt - Mgr. Belančinová Katarína; tel.: 491 419 418 (Po - Pá od 06:00 hod. do 14.30 hod.), e-mail: personalni@skalican.cz (zaslání životopisu)., Místo výkonu práce: Zelená 226, Česká Skalice.. Pracoviště: Skaličan a.s., Zelená, č.p. 226, 552 03 Česká Skalice. Informace: Katarína Belančinová, +420 491 419 418(Po-Páod06:00hod.do14:30hod.).

Účetní všeobecní ÚČETNÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost PROMA REHA, s.r.o., český výrobce vybavení pro zdravotnická zařízení, hledá posilu do svého týmu - zaměstnance na pozici "ÚČETNÍ". Jeho hlavním úkolem bude účtování vydaných a přijatých faktur a běžných účetních operací. , Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned., , Náplň práce: zpracování faktur vydaných, přijatých; zpracování bankovních výpisů; zpracování přiznání k DPH; účtování majetku; spolupráce a komunikace s ostatními účetními a s daňovým poradcem., , Požadavky: vzdělání SŠ ekonomického směru; znalost účetnictví a daňových zákonů; min. 2 roky praxe na obdobné pracovní pozici výhodou; zkušenosti s účetním programem IS Helios výhodou; základní znalost MS Office (Word, Excel, Outlook); pečlivost, důslednost., , Zaměstnavatel nabízí: zajímavou a odpovědnou práci v prostředí stabilní české společnosti, práci v příjemném kolektivu, možnost osobnostního a profesního rozvoje, odpovídající finanční ohodnocení závislé na Vašich výsledcích. , , V případě, že Vás tato nabídka práce zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis spolu s krátkým průvodním dopisem na e-mail: kariera@promareha.cz a do předmětu zprávy uveďte název pozice, o kterou máte zájem.. Pracoviště: Proma reha, s.r.o., Riegrova, č.p. 342, 552 03 Česká Skalice. Informace: Iveta Prokopová, +420 775 776 094.