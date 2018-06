OBRAZEM: Jízda a výstava historických vozidel

Výroba - Výroba Montážní dělník 17 000 Kč

Montážní dělníci elektronických zařízení PRACOVNÍK/-ICE SMT-linky. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 19000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Společnost A 2000 Průmyslová elektronika s.r.o. přijme pracovníky/pracovnice na SMT-linku., Pracovní poměr na dobu určitou. Nástup možný ihned., , Náplň práce: vkládání desek plošných spojů do osazovacího automatu SMT, nahrávání a spouštění příslušného programu, vyzbrojování SMT automatu dle kusovníku a zařazovat podavače do správné pozice pro podávání, doplňovat prázdné podavače., , Zaměstnavatel nabízí: firemní benefity, různorodou práci., , Kontakt - Mgr. Adéla Oklepek; tel.: 491 470 381 (od 06:00 hod. do 14:30 hod.), e-mail: a.oklepek@a2000elektronik.com (zaslání životopisu) nebo osobně na adrese provozovny od 06:00 hod. do 14:30 hod.. Pracoviště: A 2000 průmyslová elektronika s.r.o., T. G. Masaryka, č.p. 375, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Adéla Oklepek, +420 491 470 381(od06:00hod.do14:30hod.).