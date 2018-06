OBRAZEM: Na Staré bělidlo se vrátila Babička

Všeobecní administrativní pracovníci ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-ICE na Dohodu o pracovní činnosti. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 92 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní náplň: vystavování faktur a přepravních dokladů, zadávání zásilek do systémů logistických partnerů, po zaučení příjem a zpracování objednávek zboží od tuzemských zákazníků, organizace tuzemských přeprav., , Požadavky: středoškolské vzdělání obchodního nebo ekonomického směru, znalost programu Helios Orange (není podmínkou), pečlivost, samostatnost, schopnost týmové práce, aktivní přístup, vynikající komunikační a organizační schopnosti., , Zaměstnavatel nabízí: odpovídající finanční ohodnocení, možnost realizovat praxi ve společnosti v rámci studia, spolupráci na Dohodu o pracovní činnosti po celý rok - vybrané dny v rozmezí PO - PÁ, např. s pracovní dobou od 13:00 hod. do 18:30 hod., pokračování spolupráce na Pracovní smlouvu na dobu určitou v období hlavních prázdnin/dovolených jako zástup za kmenové zaměstnance - vhodné pro studenty VŠ, podnikové stravování od 28,- Kč, komplexní zaškolení, firemní akce, přátelský kolektiv, dlouhodobou spolupráci; zaměstnanecké benefity - půjčovna nářadí pro zaměstnance zdarma, zaměstnanecká sleva na firemní produkty, kvalitní dotovaná káva, cenově výhodné občerstvení na pracovišti, parkování pro zaměstnance v areálu firmy a řadu dalších benefitů., , V případě zájmu o tuto pozici zašlete životopis na e-mail: zamestnani@wimex.eu a do předmětu uveďte název pozice.. Pracoviště: Wimex s.r.o., Broumovská, č.p. 72, 547 01 Náchod 1. Informace: Simona Vajsarová, .

Zdravotnictví - Zdravotnictví Sociální pracovník 8 000 Kč

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 8000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (do 31.12.2018) s možností prodloužení, zkrácený pracovní úvazek na 20 hod. týdně. Možnost pracovněprávního vztahu i na dohodu o provedení práce. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., Náplň práce: aktivizace klientů soc. služeb - např. manuální tvoření pro posílení jemné motoriky, kondiční cvičení, procházky do přírody, týdenní nákupy., Zaměstnanecké výhody: hrazené obědy, po dohodě možnost pružné pracovní doby., Kontakt - paní Králíková Helena, tel.: 491 427 190 (od 08:00 hod. do 14:00 hod.), e-mail: ddmalacermna@seznam.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Ambeat health care a.s. - provozovna senior centrum, 549 31 Hronov 1. Informace: Helena Králíková, +420 491 427 190(od08:00hod.do14:00hod.).