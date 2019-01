Teplice nad Metují - Tak se konečně dočkali. Díky vydatné sněhové nadílce posledních dní se v sobotu mohl v Teplicích nad Metují uskutečnit první ročník „Sáňkování na čemkoli“. Původně se akce měla konat již 31. ledna, ale to nebylo na čem sáňkovat, tak sjezd místní dobrovolní hasiči uspořádali narychlo nyní v sobotu.

Na uježděném svahu U Křížku na Horních Teplicích se sešlo na 30 dětí s rodiči a nespočet diváků. Odborná porota hodnotila styl jízdy a nápaditost strojů ve třech věkových kategorich: děti do deseti let, mládež 10 až 18 a nad 18 let. Nakonec však díky štědrým sponzorům byli ohodnoceni všichni účastníci. První ročník si pořadatelé akce i její účastníci velmi pochvalovali a všichni se těší na další ročník. „Děkujeme všem příchozím za účast, sponzorům za sponzorské dary, městu za technickou pomoc a věříme, že na další ročník bude opět dostatek sněhu, který přiláká ještě více účastníků,“ doufají pořadatelé.

(řez)