Přes tři tisíce prodaných vstupenek zaznamenali pořadatelé hned první den 40. ročníku Mezinárodního horolezeckého festivalu v Teplicích nad Metují. Náročný festivalový program plný filmů, soutěží a zábavy dá návštěvníkům zabrat a proto více než stovka lidí začala pátek osvěžující jógou.

Ranní jóga nastartuje návštěvníky horolezeckého festivalu | Video: Archiv MHFF

"Co je lepšího, než začít den protažením a prodýcháním pod širým nebem?" zvou na sobotní i nedělní ráno pořadatelé na zdejší fotbalové hřiště, kde od 8:30 do 9:30 si zájemci mohou přinést do svého rána rovnováhu, naladění mysli a těla a užít si nový den v klidu.

Ze sobotního programu za zmínku stojí jedinečný blok připravený u příležitosti kulatého výročí. Od 16 hodin bude v kině beseda"100 let lezení v Adršpašsko-teplických skalách" představuje historické souvislosti místní pískařiny v diskusi s nepřehlédnutelnými pískovcovými lezci z různých lezeckých generací. Prezentace kombinuje dobové i soudobé snímky dokumentární hodnoty s profesionálními záběry pořízené významnými fotografy pískovcového lezení. Stovkou let pískařiny diváky provedou Dušan „Stoupa“ Janák a Tomáš Čada.