OBRAZEM: Století republiky

Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci SKLADNÍK/-ICE, ŘIDIČ/-KA VZV. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou, třísměnný provoz. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., , Náplň práce: přeprava a manipulace ve skladu, nakládka a vykládka materiálu v paletových obalech do kamionů pomoci VZV, evidence skladových zásob pomocí čipového systému., , Požadavky: nutné platné oprávnění řidiče VZV., , Zaměstnavatel nabízí: práci ve stabilní společnosti s dlouhodobou perspektivou; firemní benefity - bonusy, stravování v místě pracoviště s příspěvkem, týden dovolené navíc, příspěvek na dopravu., , Kontakt - paní Hozdová Monika; tel.: 491 841 240, e-mail: personalni5@gumotex.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Gumotex, akciová společnost - odštěpný závod tanex plasty, V Lužinách, č.p. 113, 551 01 Jaroměř 1. Informace: Monika Hozdová, +420 491 841 240.

Řídící pracovníci v oblasti obchodu OBLASTNÍ MANAŽER/-KA pro NĚMECKÝ TRH (COUNTRY MANAGER). Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost ROBOT WORLD s.r.o., prodejce robotických vysavačů v ČR a SK, hledá pro expanzi do dalších zemí kolegu/kolegyni na pozici: Country Sales Manager (Německo)., , Úlohou pozice je nastavení strategie a správného fungování eshopu na daném trhu, zvyšování povědomí o značce a podílu na trhu. Hledání nových distribučních kanálů, partnerů a produktů., , Místo výkonu práce: centrála Náchod, Česká republika. , , Odpovědnost: zajištění správné strategie prodeje a fungování eshopu dle zvyklostí dané země, zajištění rozvoje eshopu pro daný trh, účast na obchodních jednáních, příprava obchodních nabídek a prezentací, komunikace s dalšími odděleními (produktové, marketingové, IT, …), odpovědnost za postupné budování týmu., , Osobní kvalita a způsoby: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou; odborná praxe na podobné pozici; výhodou je zkušenost s provozem eshopu; znalost němčiny - rodilý mluvčí, češtiny, angličtiny; skvělá znalost MS Office; schopnost vytvářet a udržovat dobré vztahy s dodavateli; výborné vyjednávací schopnosti; odolnost vůči stresu; orientace na cíl, svědomitost, samostatnost; řidičský průkaz sk. B., , Zaměstnavatel nabízí: zajímavou práci ve společnosti, která je na trhu již 25 let; moderní kanceláře; příležitost získat zkušenosti v mezinárodní, dynamicky se rozvíjející společnosti; atraktivní plat v závislosti na dosažených cílech; pracovní smlouvu na dobu neurčitou; 5 týdnů dovolené; příspěvek na stravné; kafeterie; zaměstnanecké slevy na produkty., , Pokud Vás nabídka zaměstnání zaujala, zašlete svůj životopis v českém a německém jazyku na e-mail: koblizek@robotworld.cz. Pracoviště: Robot world s.r.o., Běloveská, č.p. 944, 547 01 Náchod 1. Informace: Aleš Koblížek, .