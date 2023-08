Přípravy na sobotní vyhlášení Vesnice roku 2023 Královéhradeckého kraje ve středu večer 16. srpna zkomplikovala průtrž, která zasáhla před 18. hodinou Policko. Přívalový déšť se valil z Polických stěn nad obcí Suchý důl a střed obce proměnil v kalnou lagunu, do které proud spláchl štěrk i hlínu z polí.

OBRAZEM: Vesnici roku před korunovací spláchl přívalový liják | Video: Jiří Špreňar

"Přišla průtrž mračen, kroupy a následná povodeň," vyjmenovala starostka Blanka Klímová důvod neplánované brigády, do níž se ve středu obce zapojili místní hasiči, zemědělci a další obyvatelé obce. Ke slovu přišla nejen těžká technika, ale i lopaty, motyky a košťata. "Voda splavila hlínu z polí a bláto společně se splavenými klacky ucpaly propustky a kanály. Voda se prohnala parkem, natekla do kotelny obecního úřadu, bláto je ve stodole jednoho domu a ucpala se cesta na Hlavňov. Drobně se to rozlilo i na hřiště, které je lehce podmáčené," věří starostka, že do soboty ale vyschne, aby zde mohla v pohodě a důstojně proběhnout korunovace Vesnice roku.

VIDEO: Nad Policí se v podvečer usadil temný mrak a zasypal město kroupami

Ve čtvrtek v poledne bylo to nejhorší uklizeno. "Nastoupili jsme hned ve středu večer a pokračovali druhý den od rána a snažíme se to tu dočistit," dívá se ke křížku, kde několik párů rukou nakládá do kolečka štěrk, který skončil pod bahnem.

Slavnostní předávání cen krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 začne na zdejším fotbalovém hřišti v 10 hodin. Pak je připraven hudební program, kde se posluchači mohou těšit na koncert Hubertových trubačů či na vystoupení místních mažoretek. "Kulturní program potrvá do pozdních večerních hodin," dodala už s úsměvem starostka.