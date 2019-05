Na luštění křížovek zatím neměla komise čas a také místní rozhlas, kterým se v minulosti už několikrát zvali lidé k volbám, mlčel.

“Překvapilo nás, že během první půlhodiny po otevření volební místnosti přišlo asi šestnáct lidí, to jsme nečekali. To bude asi tím pěkným počasím, tenkrát určitě pršelo,” usmívala se Alena Kličková, která žije v obci už téměř pět desítek let a ve volební komisi zasedá pravidelně od sametové revoluce. Během chvilky se u volební urny vystřídalo dalších sedm lidí, přicházely celé rodiny. “Uvidíme, třeba letos zdejší lidé překvapí a přijde jich víc. Zatím to vypadá nadějně,” shodli se všichni členové komise s tím, že obyvatelé asi i víc vnímají a sledují klady a zápory Evropské unie.

Dlouhé chvíle se volební komise rozhodně nebála. “Máme si o čem povídat, zasmějeme se a jelikož jsme tady kromě předsedy komise samé ženy, zásobily jsme se sladkým, masovým i sýrovým pohoštěním,” dodala Alena Kličková.