"Přestože byl muž obviněn, pokračoval v trestné činnosti. Třikrát navštívil jeden a ten samý obchod, odkud odcizil dvoje boty a kšiltovku, dalším terčem bylo zlatnictví, kde si pod bundu schoval celé plato šperků, s kterým utekl. Naposledy se v jedněch potravinách pokusil pronést bez zaplacení dvě čokolády. Za pokladní zónou ho však zadržela ochranka," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová k případu zloděje, který v průměru něco ukradl každý druhý den.

Zatímco v první "zlodějské vlně" způsobil škodu dosahující skoro 40 tisíc korun, tak nyní celková škoda byla vyčíslena na téměř 60 tisíc korun. A to se může promítnout i do výše trestu. "Jelikož dalšími krádežemi způsobil větší škodu, hrozí mu už vyšší sazba, a to vězení od 1 roku do 5 let. Z důvodu jeho pokračujícího protiprávního jednání policisté podali cestou státního zástupce podnět na uvalení vazby. Soudce návrh akceptoval a muže do vazby poslal," dodala policejní mluvčí s tím, že policistům se podařilo zajistit část prstýnků, boty a čepici.