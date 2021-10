Zvýšený zájem o očkování registrují také v Oblastní nemocnici Náchod. Ta připravuje na začátek příštího týdne jednu novinku – ve dnech 1. a 2. listopadu se očkovací centrum bude stěhovat.

Očkovací centrum v Náchodské nemocnici | Foto: Deník / Michal Fanta

Zájemci o vakcínu budou nově chodit do 2. podlaží pavilonu D, do bývalých prostor po mamografii. Ve dnech stěhování se očkovat v náchodské nemocnici nebude. „Ovšem od 3. listopadu se na zájemce o očkování budeme opět těšit, a to v čase od 9 do 11:30 a od 12 do 15 hodin,“ informuje veřejnost očkovací tým. Zájem o očkování i nadále stoupá, proto je vhodné se předem registrovat.