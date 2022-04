Historie Svatojiřské pouti sahá stovky let dozadu. „Jörchafest“ býval prvním jarním církevním svátkem na Broumovsku a konal se vždy v neděli po sv. Jiří (24. dubna). Jednalo se o vůbec největší a nejslavnější pouť na celém klášterním panství. Účastnili se jí věřící nejen z celého Broumovska, ale přicházeli i poutníci ze sousedního Kladska. V Hesseliově urbáři z roku 1676 se píše: „Na tento svátek přichází ke svatému Jiří procesí poutníků z broumovského farního kostela, své věřící v procesí přivádí také pan farář ze Šonova. Stejně tak přicházejí i procesí věřících z Radkova v Hrabství, aby uctívali patrona tohoto kostela, společně s ostatními lidmi se k němu modlili a mnohým pak bylo navráceno jejich zdraví.“

Architekt: Podobný uzavřený soubor nemá ve středoevropském prostoru obdobu

V 19. století začínala svatojiřská pouť v 7 hodin ranní mší v kostele. Po mši vyšel z kostela průvod se sochou svatého Jiří, kterou nesla čtveřice nebo šestice černě oděných a květinami ozdobených mládenců, později je nahradili ministranti. Sochu přenesli do kaple proti hlavnímu kostelnímu vchodu a tam byla vystavena na oltáři. Ještě v polovině 19. století pokládali věřící k soše dary v podobě vajec, másla, lnu apod., koncem století to byly již pouze peněžní dary vkládané do kasičky.

Socha svatého Jiří zabíjejícího draka byla vyřezána neznámým profesionálním řezbářem, pravděpodobně v první polovině 16. století, a později prošla několika úpravami. Zatímco saň si i přes novodobé zásahy zachovala rysy prozrazující gotický původ, figura jezdce v rytířské zbroji získala svou dnešní podobu v polovině 19. století, kdy byla pozdně gotická plastika nahrazena novou, poznamenanou naivním dobovým romantismem.

Jak vypadalo původní sousoší draka a rytíře na koni, lze zjistit z jedné z barokních fresek na klenbě martínkovického kostela. Právě na ni v roce 1746 namaloval významný pražský malíř Felix Antonín Scheffler výjev z legendy o vzniku plastiky patrona kostela v Martínkovicích. Podle staré pověsti sochu svatého Jiří vyřezal poustevník, který měl svou poustevnu ve stráni pod kopcem, na němž byl místní kostel později postaven.

Značení turistických tras se i přes půlmilionovou podporu kraje prodražuje

S poutí byly spojeny modlitby za dobrou úrodu, radost z přicházejícího jara a sousedská družnost. Na louce u známého hostince „Na Písku“ byly její součástí také tisíce lidí, stovky stánků nabízejících nejrůznější zboží, kolotoče, houpačky a další atrakce.

Později se tradice martínkovické pouti udržovala bez náboženského podtextu, až zanikla úplně. Přesto se v některých martínkovických rodinách pouťové koláče o víkendu nejblíže 24. dubnu každoročně pečou.

Program Svatojiřské pouti od kostela ke kostelu z Otovic do Martínkovic



PÁTEK 22. 4.:

Benefiční koncert ve Villa Strooikaas (Otovice 139)

Člověk krve (CZ)

Aliaksandr Yasinski (BY) - dobrovolné vstupné



SOBOTA 23. 4.

9:30 Shromáždění u sv. Barbory, Otovice

10:00 - 12:00 Procesí od kostela ke kostelu, Otovice - Martínkovice

11:45 - 12:00 Komentovaná prohlídka kostela, kostel sv. Jiří a sv. Martina, Martínkovice

12:00 - 13:00 Mše svatá s hudbou Tria Braunensis, kostel sv. Jiří a sv. Martina, Martínkovice

13:00 - 15:00 Tvůrčí dílna se studiem Upupeapop, fara Martínkovice, Martínkovice 1

Od 14 hodin doprovodný program a volná zábava pro děti i dospělé Na Písku, Otovice



Hudba. Občerstvení. Zábava.