ODS představila své senátorské želízko - bude jím Martin Červíček

Náchod - Mise záchrana – splněno. To by si mohl po sezóně ve svém diáři odškrtnout trenér prvoligových házenkářů Náchoda JAROMÍR BÍLÝ, jehož svěřenci skončili s patnácti body šestí, relativně daleko od sestupových příček. „Vím, že je i z mé stránky co zlepšovat,“ říká v rozhovoru trenér náchodských házenkářů.