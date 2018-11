Odstartovala nová éra textilního školství

Informační technologie - Informační technologie IT manager 30 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií IT TECHNIK/-ČKA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. , , Náplň práce: správa serverů na administrátorské úrovni, komplexní správa síťové infrastruktury (CISCO technologie), komplexní správa firewallu, správa virtualizace serverových farem (Vmware), správa distribuce SW na platformě Citrix, podpora uživatelů v ERP systému, instalace a konfigurace koncových stanic, podpora uživatelů a řešení problémů, poskytování základních školení., , Požadavky: technické vzdělání SŠ/VŠ; praxe v oboru min. 1 rok; pokročilá znalost počítačových sítí; znalost MS licensing a auditování SW na zařízeních; znalost platformy MS Windows Server (Active Directory, Group policy, DNS, DHCP atd.); znalost problematiky virtualizace (Vmaware -Vcenter a ESXi); znalosti se správou ERP systému; schopnost pracovat v týmu a komunikovat; samostatnost a zodpovědnost, systematičnost; komunikativní znalost AJ nebo NJ slovem i písmem (komunikace s mateřskou společností); ochota jezdit na občasné služební cesty., , Nabízené výhody: perspektivní zaměstnání v moderní firmě s moderními technologiemi; udržování IT technologie v souladu s aktuálními světovými standardy; kolegiální a přátelská firemní atmosféra; příspěvek na dopravu do zaměstnání; příspěvek na stravu; 25 dní dovolené; příspěvek na penzijní připojištění; stabilizační odměny při dosažení určitého mezníku v délce zaměstnání v Mesa Parts; firemní kulturní a sportovní akce, dětské dny, vánoční dárky aj.; zaměstnanecký tarif., , Kontakt - paní Jarmila Lelková; tel.: 491 419 823 (v pracovní dny od 08:00 hod. do 14:00 hod.), e-mail: job@mesa-parts.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Mesa parts s.r.o., 549 12 Vysokov. Informace: Jarmila Lelková, +420 491 419 823(od08:00hod.do14:00hod.).