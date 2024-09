V Královéhradeckém kraji se o křeslo zastupitele aktuálně uchází 489 kandidátů ze 13 uskupení, stran, hnutí a koalic. Hraje se o příležitost ovlivňovat budoucnost regionu i o posílení vlivu velkých partají na východě Čech.

Jaká jména jdou do boje o voliče na prvních místech kandidátek a jsou tedy potenciálními kandidáty na příštího hejtmana Královéhradeckého kraje? Za HLAS samospráv – pro spravedlivý rozvoj Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (45 let), za SPD, Trikolora, PRO a Svobodní Rostislav Jireš (61 let), za Demokratickou stranu zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT Dana Doškářová (60 let), za Českou pirátskou stranu Pavel Bulíček (36 let), za Korunu Českou (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Josef Kudrna (37 let), za LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI - minimální MZDA 70.000 Kč, minimální DŮCHOD 50.000 Kč, ZRUŠENÍ daně z nemovitostí Jan Havlík (49 let), za ANO 2011 Petr Koleta (56 let), za PRO KRAJINU - Zelení, Změna pro Hradec a nezávislí Martin Hanousek (41 let), za Čtyřkoalici STAROSTOVÉ, TOP 09, HDK, LES Rudolf Cogan (53 let), za SILNÉ LÍDRY pro kraj - ODS, KDU-ČSL a VÝCHODOČEŠI Martin Červíček (52 let), za Jasný Signál Nezávislých Petr Typlt (57 let), za ČSSD Vladimír Dryml (72 let), za STAČILO!, koalice Komunistické strany Čech a Moravy a České strany národně sociální Lubomír Štěpán (70 let).

Senátní volby se tentokrát v Královéhradeckém kraji týkají pouze Náchodska, kde kandidují tři uchazeči.

Za ODS brig. gen. v. v. Mgr Martin Červíček, současný hejtman a senátor, za „Tomáš Magnusek do Senátu“ Tomáš Magnusek, ředitel sociální služby a za ANO 2011 Bc. Jan Borůvka, starosta města Jaroměř.

Senátní volby jsou dvoukolové. Pokud některý z kandidátů získá hned napoprvé nadpoloviční počet hlasů, kýženou funkci získá rovnou. V opačném případě se dva nejúspěšnější kandidáti střetnou ještě ve druhém kole o týden později.