/FOTO, VIDEO/ Zlikvidování několika desítek starých německých hrobů na heřmánkovickém hřbitově vyvolalo mimořádně negativní odezvu. Kritika na adresu obce ležící na Broumovsku se snáší převážně zvenčí. Místní mají pro rozhodnutí starostky Jany Králové pochopení a stojí na její straně.

Odstranění německých hrobů v Heřmánkovicích prozradily náhrobky vysypané u cesty | Video: Jiří Řezník

Až osobními útoky na hlavu heřmánkovické starostky Jany Králové vrcholí kritika jejího souhlasu k odstranění desítek předválečných hrobů připomínajících původní německé obyvatele. Většinou pískovcové náhrobky, které zde byly 80 a více let, zmizely v minulých dnech v rámci „generálního úklidu“ horní části hřbitova. „Náhrobky byly popadané, a proto jsme se rozhodli hřbitov zkulturnit,“ bránila se Jana Králová. „Firma udělala chybu, že odvezla i pět náhrobků se jmény pochovaných,“ je si vědoma starostka.

Kameny a desky s nápisy skončily ve 13,5 kilometrů vzdáleném Božanově u tamního kostela.

O kostely Broumovské skupiny, k nimž patří i kostel Všech svatých v Heřmánkovicích, se dlouhodobě zabývá odborník na architekturu Broumovska Petr Staněk. Při víkendové návštěvě hřbitova byl šokován. „Jezdím pravidelně do Heřmánkovic fotit a rozhodně si nemyslím, že ty náhrobky, které tvořily nadzemní část, byly pro ostudu. Naopak bylo to krásné místo, dotvářely atmosféru a k tomu hřbitovu patřily,“ řekl s tím, že kostel s hřbitovem tvoří jeden celek. „Jakékoliv zásahy by se proto měly odehrávat s rozmyslem, a ne parciálně podle toho, jak se to zrovna hodí,“ kroutil nevěřícně hlavou nad novou podobou hřbitova.

Zamyšlené zvelebení hřbitova vyvolalo poprask. Po úklidu zmizely německé hroby

„Úklid“ na heřmánkovickém hřbitově zjistil náhodou referent městského úřadu v Broumově Jiří Chotěborský, který má v kompetenci kulturní památky. Ten byl a si před 14 dny upozorněn, že na kraji obce Božanov se povalují náhrobní kameny. „Vypravil jsem se na místo, kde jsem opravdu viděl kupu náhrobních kamenů. Na některých byly patrné některé údaje, z toho jeden čitelný byl Johannesberg,“ popsal Chotěborský, že někdejší název nynějších Janoviček ho nasměroval na hřbitov do Heřmánkovic, jejichž jsou Janovičky místní částí.

„Když jsem tam přijel, tak jsem zůstal několik minut v oněmění stát,“ popisoval referent památkové péče, jak na něj zapůsobila hliněná holina zbavena desítek původních německých hrobů. „Kolik těch hrobů zmizelo si momentálně netroufám přesně určit. Budou to ale desítky. Neměli jsme je spočítané přesně, takže zatím je stále počítáme a ověřujeme podle dostupných fotografií,” doplnil památkář, podle jehož odhadu v Božanově skončila jen část kamenů. Kde je zbytek, stále neví.

Takto vypadal hřbitov v Heřmánkovicích před odstraněním náhrobků.Zdroj: Petr Staněk

„Z pohledu památkové péče hrobové zařízení nepodléhá povolovacímu procesu památkové péče - a to ani při zřízení, ani při zrušení,“ vysvětlil Jiří Chotěborský, že z pohledu zákona o památkové péče do toho památkáři vstoupit nemohli. „Ale stejně se domnívám, že by k nakládání s hroby měla obec přistupovat s určitou pietou,“ zdůraznil Jiří Chotěborský, který po zjištění, co se v Heřmánkovicích stalo, informoval krajský úřad. „Nevím, jakým způsobem se to bude dál řešit. Každopádně doufám, že to přispěje minimálně tomu, aby se nikdy už v žádné obci nic podobného neopakovalo,“ uzavřel památkář.

„To, k čemu došlo na heřmánkovickém hřbitově, bylo v plánu už desítky let,“ zabrousil do historie Karel Gabriel, který má z minulosti zkušenosti s vedením Heřmánkovic. „Již někdy v 70. letech byla tehdejším národním výborem vydána vyhláška, aby se přihlásili majitelé německých hrobů a vyjádřili se, jestli budou hroby užívat nebo nebudou. Během několika následujících let se nikdo nepřihlásil," uvedl znalec místní historie.

Osud hrobů tehdy ale nakonec nikdo neřešil. Až teprve po roce 1989 se první starostka vážně začala o ně zajímat. „Poslední roky současná starostka Jana Králová sleduje zájem o udržování hrobů. Nikdo se k nim ale nehlásil, ani za ně neplatil. Ještě třeba v 60. a 70. letech se tu a tam objevila kytička nebo svíčka, ale poslední desítky let ani to ne,“ objasnil situaci, která vedla k jejich odstranění.

Místní lidé si na vedení obce stěžovali, že hřbitov neudržuje. „Stav rozvalených hrobů komplikoval například sekání trávy, a tak obec po dlouhých úvahách přistoupila k tomu, že se odstraní,“ potvrdil Karel Gabriel. „Část hrobů obec sice na vlastní náklady opravovala, ale ten střed hřbitova se nedal zachránit. Byla to katastrofa. Kdyby to tam zůstalo v původním stavu, tak by se na obec snesla kritika v podstatě stejně, jako teď - akorát jen ze strany obyvatel obce a návštěvníků hřbitova a neměla by ostudu po celé republice,“ dodal.

Přestože se zajímá o místní historii, tak má pro " hřbitovní úklid" pochopení. „Abych z historického pohledu řekl, že co se stalo, je špatné, tak to ode mě neuslyšíte,” kroutil hlavou Gabriel, který ale uznává, že první pohled na zplanýrovanou plochu ho překvapil. „Objektivně si jsem vědom, že když se lidé neznalí věci na tu plochu podívají, tak je to zaskočí. Bylo by snad lepší, kdyby starostka snesla místní kritiku na stav hřbitova a nechal ho tak, jak je,“ položil řečnickou otázku.

Stejný pohled má i jeho manželka. „Byla jsem reportáží o hřbitově dotčena. Tohle si naše starostka nezasloužila. Po vesnici je opravených tolik památek… O ty hroby opravdu desítky a desítky let neprojevil nikdo zájem,“ připomněla někdejší místostarostka Irena Gabrielová, která dodala, že něčím podobným, si před lety prošel i hřbitov v Božanově.

Heřmánkovice nejsou rozhodně jedinou obcí, kde německé hroby byly odstraněny. „Je určitě potřeba říci, že v minulosti došlo i na několika jiných místech k poškození a ke zničení hrobů," je si vědom Chotěborský.

Loni se Heřmánkovice poprvé přihlásily do soutěže Vesnice roku. Komise ocenila projekt Sakrální stavby v obci Heřmánkovice a Janovičky. „Obci se postupně podařilo získat a obnovit sedm sakrálních kamenosochařských děl, čímž se postarala o dochovaný odkaz dřívějších obyvatel této příhraniční obce a zároveň podpořila kladný vztah k uměleckým dílům i vzhled obce,“ zdůvodnila komise Národního památkového ústavu udělení Zlaté cihly za obnovu či rekonstrukci památkově chráněných objektů a památek místního významu.

Celá záležitost se zplanýrováním části hřbitova považuje Jiří Chotěborský za velmi nešťastnou. „Nevrhá to dobré světlo na obec, která má jinak velmi dobrý přístup k obnově drobných sakrálních památek. Tato záležitost ale úplně devalvuje jejich minulé snažení,“ uzavřel broumovský památkář.