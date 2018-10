Odvolili jako první a spěchali na vlak. Jeli na Moravu na burčák

Broumov - S úderem 14 hodiny začal ve volebním okrsku č. 9 v Domově důchodců v Jiráskově ulici volební víkend, který po noční přestávce vyrcholí zítra odpoledne sčítáním hlasů. Komunální a senátní volby začaly.

Jako první otevřeli dveře do volební místnosti manželé Vlčkovi. Batohy na zádech a turistické oblečení prozrazovaly, že hned po odvolení vyráží někam na cestu. "Ano je to tak. Jako každý rok vyrážíme první říjnový víkend na Moravu na burčák. Jezdíváme ráno, ale letos jsme museli odjezd kvůli volbám posunout," vysvětloval s úsměvem Josef Vlček. "Od komunálních voleb očekávám, že se v Broumově do zastupitelstva dostanou rozumní lidé, kteří budou chtít pro město to nejlepší," doplnila ho v rychlosti manželka Jana a oba pospíchali na vlak.



Z volebního pátku uplynulo jen pár minut a dveře se netrhly. "Tady máte šedivou obálku, prosila bych občanku a žlutou obálku pro Senát dostanete u támhletoho stolu," ukazovala členka volební komise dalšímu z narůstajícího počtu voličů, kam si má jit pro obálku, do které vloží svého kandidáta na senátora za Náchodsko. "A tu senátní mám hodit kam?" reagoval volič. "Do té stejné urny," dočkal se odpovědi na otázku, která hned zkraje zazněla několikrát. Volební komise proto promptně vymyslela jednoduchou nápovědu - na plentu se připíchly jako vzor obě varianty obálky a na papír nakreslená šipka namířená k otvoru v urně jasně navigovala voliče, kam mají své rozhodnutí vsunout.