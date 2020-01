Víte, že kuchyňský olej, ve kterém jste smažili řízky či fritovali hranolky, do kanalizace nepatří? Může ucpat odpadní vedení.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Oleje a tuky je nutné přelít do PET lahve, uzavřít a například Novoměstští je mohou odevzdat do sběrného dvora v Družstevní ulici, a to ve čtvrtek od 15 do 17 a v sobotu od 9 do 12 hodin.