"Bude se jednat o osmou lokaci u našeho nejbližšího souseda po střediscích Zakopane, Szczyrk, Spała, Warszawa, Wałcz, Gyżycko, Cetniewo, kde vznikne zázemí pro profesionální sportovce a první olympijské přípravné středisko v jihozápadním Polsku," upozorňuje sekretář Euroregionu Glacensis Jaroslav Štefek.

S plány polské vlády na vznik Národního centra sportu se mohli seznámit představitelé obcí, destinačních společností, skiareálů a infocenter před pár dny na setkání, které pro ně Euroregion Glacensis uspořádal. Součástí těchto plánů je mimo jiné dovybavení a přestavba biatlonového areálu v lokalitě Jamrozowa Polana do takové podoby a úrovně, aby mohl získat certifikaci pro hlavní závody biatlonu v rámci IBU. Lokalita okolo stávající biatlonové arény na Jamrozowe Polanie a přilehlé středisko Zieleniec je přitom unikátní svým klimatem. Podle studií vratislavské univerzity tělo tady produkuje vysoké množství krvinek obdobně jako ve vysokých nadmořských výškách, což má pozitivní vliv na trénovanost sportovců.

Unikátní sněžný tunel po celý rok

Na sportovní centrum na polské straně Orlických hor se těší nejen místní.

"Dojde k výstavbě zcela nové bobové dráhy pro tréninky bobů a skeletonu, kterou budou moci využívat také sousedé Polska, kteří vlastní dráhu nemají – Česko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, a kteří jsou nuceni pro přípravu závodníků využívat dráhy například až v Norsku. Vybudován bude nový unikátní sněžný tunel v délce dvou kilometrů, který díky stálé teplotě - 4 °C umožní udržování sněhu 365 dní v roce," přibližuje plány Jaroslav Štefek.

Centrální sportovní centrum v Polsku je státní institucí zřízenou za účelem zajištění zázemí pro sportovní přípravu olympijského a reprezentačního týmu, a to jak seniorů, tak juniorů. V současné době funguje šest regionálních středisek olympijské přípravy – ve Spale, Władysławowo, Giżycko, Wałcz, Szczyrk a Zakopane. Polští sportovci se v zařízeních na těchto místech připravují na účast na olympijských a paralympijských hrách, hrách neslyšících, mistrovství světa a mistrovství Evropy.

Pro české reprezentanty to bude vítaná novinka. "Nyní máme v České republice dva startovní trenažery, jeden je v Liberci a druhý na Olympu ve Stromovce v Praze a když chtějí kluci jezdit vyloženě v korytě, cestujeme, kde se dá," podotýká předseda Českého svazu bobistů a skeletonistů Martin Bohman.

Nejbližší je v německém Altenbergu. Nezáleží však jen na vzdálenosti, ale i na finanční dostupnosti: "Hodně se jezdí do Lillehammeru nebo do Siguldy, kde jsou jízdy levné a obětujeme kvůli tomu i čas strávený na cestě, ale občas zajedeme i do Königsee u Innsbrucku nebo do Igls."

Zvlášť na drahách tam, kde se v tu sezonu odehrává mistrovství světa, pak bývá hodně nabito, někdy je jejich kapacita zcela plná. A v Česku se naši bobisté a skeletonisté dráhy jen tak nedočkají.

"Prstem už jsme čmárali po kopci v Harrachově, kde by mohla bobovka vést. Myslím, že se i projektovala v rámci Českého olympijského výboru, ale nějak to úplně utichlo. Takže polskou dráhu bychom určitě brali. I když docela bych se divil, kdyby v této době Poláci na stavbu bobové dráhy našli peníze. Pokud vznikne, bude pro nás obrovským přínosem. Byla by blízko a počítám, že by Poláci nasadili rozumné ceny. Přispěla by také k popularizaci sportu. Předpokládám, že by dráha nebyla nějak extra dlouhá nebo složitá a pro mladé a začínající piloty by to bylo skvělé, jak pro bobisty, tak pro skeletonisty," dodává Martin Bohman.

Hala pro short track, lední hokej i curling

Přímo v městě Duszniki Zdrój bude adaptován stávající ovál s rychlobruslařskou dráhou pro kolečkové brusle a vyrůst tady mají další sportoviště.

"V bezprostřední blízkosti bude vybudována nová ledová hala se dvěma kluzišti pro short track a lední hokej a curling, nový bazén, regenerační centrum a velkokapacitní parkoviště. Upraveny budou pro účely ubytování hotel v areálu biathlonové arény a internát v centru města. Pro zlepšení dostupnosti sportovišť je v rámci plánu také výstavba sedmikilometrové lanové dráhy, která spojí město se sportovním areálem na Jamrozowie Polanie a lyžařským centrem Zieleńiec, jehož lyžařské vleky končí až na státní hranici s Českou republikou," doplňuje Jaroslav Štefek.

Zieleńiec přitom řada lyžařů na východě Čech už dobře zná, je pro ně nejdostupnějším polským střediskem, najdou tu 25 vleků a také tři lanovky, přičemž horní stanice jedné z nich se nachází asi jen 100 metrů od Masarykovy chaty na Šerlichu.

Náklady na nové polské Národní centrum sportu budou okolo 500 milionů zlotých, tedy něco přes 2,6 miliardy korun. Polská vláda už schválila celkový záměr včetně vyčlenění peněz a způsobu převzetí stávajících sportovišť od města. Výstavba Národního centra sportu bude probíhat postupně v jednotlivých etapách.

"Oblast Duszniki-Zdrój byla již od předválečných dob kolébkou sportu, zejména zimních. Zde jste mohli hrát a trénovat lední hokej, curling, rychlobruslení, krasobruslení, sáňkování, skoky na lyžích, severskou kombinaci, běh na lyžích, biatlon a alpské lyžování. Jsem rád, že se nabídka Centrálního sportovního centra rozšíří o nové centrum, které bude mít unikátní základnu," dodal ředitel Centrálního sportovního centra Andrzej Kalinowski.