"Závod probíhá na jednom laně dvoukolově, v každém kole má závodník jeden pokus. Startuje se ze sedu bez možnosti odrazu patou. Šplhá se bez přírazu, tudíž bez použití nohou," popsal pravidla ředitel závodu Martin Mach. Soutěž probíhala podle pravidel schválených výkonným výborem olympijského šplhu ČR.

Hlavní kategorie na 14m dlouhém laně začal ve 14 hodin a diváci se mohli těšit na extrémní výkonnostně-vytrvalostní závod, jehož se zúčastnilo 11 lidí. V závodě na 14m byla zajištěna bezpečnost pomocí speciálního zařízení, horolezeckého lana a sedáku, jehož použití bylo podmínkou účasti v závodech. Za překonání dosavadního rekordu 14,03 s na 14 m vypsali pořadatelé odměna v hodnotě 1000 Kč. Tisícovku si nakonec odnesl vítězný Martin Vacek (Sokol Libčice nad Vltavou), který vylepšil rekord na čas 13,13 s. Odměněni ale byli všichni účastníci, kteří vyšplhali. Na závěr šplhacího odpoledne měli zájemci možnost vyzkoušet si 20 metrové lano, které vyšplhali dva borci.

Šplh na laně ze sedu na zemi bez přírazu nohou do výšky 14 metrů zařadili pořadatelé do programu prvních novodobých olympijských her v Aténách v roce 1896. Vítězný řecký námořník Nikolaos Andakopulos tehdy dosáhl času 23,40 vteřiny.

Český sport má ve šplhu dokonce olympijské medailisty. Na hrách v roce 1924 v Paříži zvítězil Bedřich Šupčík, třetí skončil Ladislav Vácha; tehdy se ovšem šplhalo na osmimetrovém laně.