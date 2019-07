/POZVÁNKY/ Ondřej Oliva, který vystavuje v zámecké jízdárně v Náchodě, patří k talentovaným sochařům své generace. Vytváří vizuálně zajímavé objekty, které jsou tvarem a obsahem čitelné i pro běžného diváka. Náchodská galerie představuje retrospektivní výběr z jeho volné tvorby.

Pomník Jaroslavu Němcovi v Ořechově. Na snímku autor sochař Ondřej Oliva.. | Foto: Deník / Jan Karásek

Staň se rekrutem pevnosti Kłodzko

V rámci netradičního interaktivního dobrodružství se s průvodci ve vojenských mundúrech z napoleonské éry přenesete do historie v nynějším Kladském pomezí a dozvíte se spoustu zajímavostí, a to v pevnosti Kłodzko z 18. století. Akce se koná každé prázdninové úterý od 12 do 14 hodin.