Náchodsko - Tentokrát na otázky čtenářů, týkající se drogové problematiky, odpovídala na webových stránkách Náchodského deníku terapeutka Jana Jančíková a její kolegyně Vanda Lejsková z Centra duševního zdraví v Náchodě.

Terapeutka Jana Jančíková (vlevo) a její kolegyně navda Lejsková při online rozhovoru v redakci Náchodského deníku. | Foto: DENÍK/Milan Moravec

Jaká je vaše spolupráce s odborníky, například s psychology nebo s psychiatry?

Spolupráce s dašími odborníky- psychology, psychiatry, sociálními pracovnicemi je nezbytná.



Kde vaši poradnu případní klienti najdou?

Naši poradnu klienti najdou v Náchodě, Elišky Krásnohorské 672, na telef. čísle : 491 427 156. Sídlíme v Centru duševního zdraví společně s ordinacemi psychologů a psychiatrů.



Máte nějakou nepříjemnou zkušenost s klientem?

I to se může stát.



Spolupracujete i se školami?

V letošním roce probíhá nový projekt zaměřený na prevenci závislostí, na ZŠ v Náchodě proběhla řada přednášek pro 7. třídy.



Měli by se narkomani podle vás trestat?

Ti, co už mají problémy s drogou, by se měli především léčit. Vinu na současné situaci nese celá společnost.



Myslím si, že alkohol a cigarety jsou také drogy. Závislost na nich je zřejmá a způsobí každoročně smrt mnoha lidí. Proč jsou tolerovány narozdíl od marihuany, u níž se návykovost ještě plně neprokázala?

Alkohol a cigarety jsou také drogy, ale proč mají takové postavení, nevíme.



Můžete v kratkosti uvést nějaký odstrašující příběh nebo naopak příběh s dobrým koncem, s nímž jste se v poradně setkala?

Každý příběh je na začátku odstrašující, mnohdy hodně tragický. Například v současné době odešel na ústavní léčbu 18ti letý chlapec, který byl závislý na alkoholu. Pokud se klient do poradny dostavuje a má snahu se léčit, je to vždy dobré, ale nikdy to nekončí. Pozn.: Alkoholismus je nevyléčitelná nemoc a i u abstinujících je doléčování celoživotní nutností.



Dobrý den, myslíte si, že je marihuana prvním krokem k tvrdým drogám? A proč?

Ano, protože často účinky, které klient pociťuje, nejsou pro něho dostačující. Proto hledá další drogy.



Spolupracujete s rodinami lidí, kteří jsou závislí na alkoholu a na drogách?

Ano, pokud s tím klient souhlasí, uvítáme spolupráci s jeho rodinou.



Co nejčastěji vede lidi k závislosti na alkoholu a na drogách?

Tato problematika je velmi obsáhlá, důvodů je mnoho. Velký problém je, že alkohol je společensky tolerovaná droga a o nebezpečí, které tato droga představuje, se ve společnosti téměř nemluví.



Přicházejí do poradny rodiče s dětmi nebo sami nezletilí? S jakými problémy?

Většinu mladých zletilých klientů doprovází rodiče, nezletilé klienty posíláme do ordinace dětské psychiatrie. Nejčastějií se jedná o problematiku drog a alkoholismu a problémy s tím spojené: škola, zaměstnání, vztahy v rodině.



Jak v současné době vypadá drogová scéna na Náchodsku, jaké drogy se nejvíce užívají? Jsou nějaké novinky?

V současné době se na nás obracejí nejčastěji klienti se závislostí na pervitinu, marihuaně. V roce 2007 jsme zaznamenali snížení věkové hranice žadatelů o léčbu.



Obracejí se na vaši poradnu více alkoholici, narkomani nebo gambleři?

V procentech je to: 67,4 % alkoholici, 15,7% toxikomani, 16,8% gambleři.



Chodí k vám více muži nebo ženy?

V naší ordinaci řešíme především problémy mužů. Například v loňském roce zcelkového počtu nově příchozích muži činili 74%. V posledních letech počet nově příchozích žen narůstá.



Čím konkrétně se zabývá ordinace pro alkohol a jiné toxikomanie?

Do naší poradny přicházejí klienti, kteří mají problémy s alkoholem, drogami a hracími automaty. Poskytujeme jim informace jak problémy řešit a navrhneme jim způsob léčby.

