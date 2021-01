Předčasnou oslavu konce roku přehnal muž, který včera v ranních hodinách na Karlově náměstí bušil na kapoty vozidel a výlohy. Po opakovaném oznámení na místo vyrazili strážníci, kteří na Kamenici nalezli opilého cizince.

Policie. Ilustrační foto | Foto: Deník

Ten nebyl schopen podrobit se dechové zkoušce a s hlídkou nespolupracoval. Strážníci ho proto převezli na vyšetření do nemocnice a poté měl být převezen na záchytku do Pardubic, protože Protialkoholní záchytná stanice v Hradci Králové je důvodu výskytu COVID-19 až do 3. ledna uzavřena.