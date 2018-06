Oprášený sen: SŽDC chce výrazně zrychlit vlaky v kraji

Trutnov – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) po nedávné velké opravě trati Jaroměř - Trutnov zkoumá, jak zrychlit vlaky na severovýchodě Čech. Do hry opět vrací takzvanou Vysokovskou spojku, která má zrychlit spojení hlavně do Náchoda.

Nová varianta železničního spojení má docílit toho, aby cesta z Hradce Králové do Náchoda trvala 30 minut, do Trutnova pak 60 minut. Do Svobody nad Úpou by pak vlaky měly jezdit 75 minut z krajského města, stejně tak do Broumova.Foto: archiv SŽDC

S plány na zrychlení přichází SŽDC jen rok poté, co dokončila „revitalizaci“ tratě do Trutnova. Ta byla ale v podstatě jen větší opravou, která s dobou jízdy trvající v tom nejlepším případě 76 minut příliš nepohnula. V případě trasy Hradec Králové – Náchod dosud nejrychlejší přímé spojení trvá 54 minut.



Hlavní zlepšení pro železniční dopravu v kraji má přinést Vysokovská spojka. Projekt narovnání tratě mezi Českou Skalicí a Náchodem by znamenal úsporu v době jízdy přes 20 minut. Dosud vlaky jezdí do Náchoda přes Starkoč a Václavice, v obou stanicích ale musí změnit směr, což prodlužuje dobu jízdy. Spojka by spojení „narovnala“.



Jenže o spojce s tunelem se mluví desítky let a příprava se nijak zásadně neposunula. Zatím posledním materiálem na toto téma je územně-technická studie z roku 2004.



Aby měla Vysokovská spojka smysl, nemůže to být jen jakási odbočka z tratě Hradec Králové – Trutnov, a aby byla splněna potřebná efektivita celého projektu, bude potřeba lépe využít mezinárodní železniční přechod v Meziměstí.



„Potenciál cestujících je velký, a to nejen z pohledu turistického ruchu. Přímé spojení Hradce Králové s Wroclaví, kde je i mezinárodní letiště, by bylo velice rychlé – asi dvě a půl hodiny. Dokonce i spojení Prahy a Varšavy by bylo přes Meziměstí téměř o hodinu rychlejší než dnešními expresy přes Ostravu,“ je přesvědčen Jiří Prokop, že bez znovuobnovení železničního přechodu v Meziměstí bude železnice v našem regionu navždy na vedlejší koleji.

Z Hradce vlakem do Svobody nebo Broumova za hodinu a čtvrtVysokovská spojka by zajistila přímé železniční spojení z Náchoda ve směru na Hradec Králové a Prahu. Pro realizaci plánu je nutná výstavba nové železniční tratě z Náchoda do České Skalice, jejíž součástí je i výstavba zhruba kilometr dlouhého tunelu pod Vítovým kopcem.

Vhodnou trasu má najít vítěz soutěže na zhotovení studie proveditelnosti, kterou SŽDC vypsala v květnu. Vítězná firma má přijít s variantami železničního spojení tak, aby cesta z Hradce Králové do Náchoda trvala 30 minut, do Trutnova pak 60 minut. Do Svobody nad Úpou by pak vlaky měly jezdit 75 minut z krajského města, stejně tak do Broumova.

Vítěz soutěže bude mít rok a půl na zhotovení studie, která by měla přinést různé varianty řešení cílové doby jízdy mezi vybranými městy, prověřit má i elektrizaci tratí.