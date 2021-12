Betlémské světlo doputovalo do Česka již po třiatřicáté. Z tradiční bohoslužby z baziliky Narození Páně v Betlémě, přilétl plamínek odebraný z věčného ohně do Rakouska, odkud jej tamní skauti v sobotu 12. prosince na hranicích předali českým kolegům. Ti se každý rok díky stovkám dobrovolníků starají o rozšíření plamínku do celé republiky. Brněnští skauti světlo opatrovali do klíčového dne, kterým byla sobota 18. prosince.

V sobotu se tak z Brna rozjely vlaky s lucernami s hořícím Betlémským světlem do všech krajů. Do Náchoda dorazilo včera ve 12:56 vlakem ze Starkoče, kde péči o něj zajistily skautky z Náchodské dvojky, aby bylo připraveno na předání ve středu 22. prosince a o Štědrém dni. Z Náchoda dále putovalo až do Broumova.

Rozvážení Betlémského světla již druhým rokem zkomplikovala aktuální epidemická situace. Skupiny skautů, které světlo ve vlacích rozváží, jsou proto

co nejméně početné. V Náchodě se epidemická situace podepsala zejména ve způsobu rozdávání světla veřejnosti. Bohužel se opět nebude konat průvod z nádraží k vánočnímu stromku před radnicí, kde se průvod zakončil zpíváním koled.

Připálit si svou lucernu a donést si tak světlo domů bude možné v Náchodě ve středu 22. prosince od 17 hodin na několika místech - na vlakovém nádraží u informační tabule, před farou na náměstí, v parku u gymnázia, ve Starém městě u školy a nově i na dětském hřišti u supermarketu Albert na Pražské ulici. Dále bude Betlémské světlo rozdáváno na Štědrý den před kostelem od 15 do 16:30. „Rozhodli jsme se tak, protože chceme zamezit setkávání velkého počtu lidí na jednom místě,“ komentuje rozhodnutí zástupce vedoucí skautského střediska Pavel Král. Předání proběhne bezkontaktně, zájemci se obslouží sami pomocí špejlí!

Betlémské světlo plánují rozdávat i skauti ve Velkém Poříčí a Hronově. V Poříčí si veřejnost může pro světlo dojít ve středu 22. prosince od 18:15 na koncert v kostele Navštívení Panny Marie. Hronovští skauti budou světlo rozdávat na náměstí ve čtvrtek 23. prosince na náměstí od 17:30.

Každoročním zvykem se stalo také přinášení světla do náchodských domovů důchodců. Skauti a skautky se do domovů vydávají zpívat koledy a rozdávají světlo ve společenských místnostech. I zde se covidová situace projevila nepříznivě a od loňska se skauti snaží alespoň do domovů rozdávat cukroví a vánoční přání.

Daniel Vachek