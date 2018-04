Oprava lávky se protáhne

Všeobecní administrativní pracovníci ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: úsv. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE - cca 60 hodin měsíčně. Pracovní doba a nástup dle dohody. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., Místo výkonu práce: Velichovky, okres Náchod., Projekt "Psí detektiv" funguje v Česku už více jak 4 roky. Je zaměřený na hledání ztracených zvířat pomocí speciálních metod. , Nabízená pozice zahrnuje administrativní činnost, práce telefonního operátora, správu administrace webových stránek, správu stránek na sociálních sítích, komunikaci s partnery, komunikaci s koncovými zákazníky, řešení nestandardních situací. , Požadavky: min. požadované vzdělání středoškolské s maturitou, nadprůměrná znalost internetového prostředí, vysoká komunikační schopnost, odolnost proti stresu, absolutně kladný vztah ke zvířatům, organizační schopnosti, empatie, kreativita, ochota učit se novým věcem, podmínkou řidičský průkaz sk. B, výhodou znalost cizího jazyka a zkušenosti z neziskového sektoru., Své životopisy a motivační dopisy zasílejte do 22. 4. 2018 na info@psidetektiv.cz. Pracoviště: Psí detektiv o.s. - pracoviště, Na zátiší, č.p. 1, 552 11 Velichovky. Informace: Tomáš Carba, .

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků SKLADNÍK/-ICE na Dohodu o pracovní činnosti - dlouhodobý přivýdělek. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 95 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pozor, jedná se o pravidelný přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti. Výběrovým kritériem pro přijetí na toto místo je skutečnost, že uchazeč má u jiného zaměstnavatele stálé zaměstnání, které by mu umožnilo vykonávat práci pro naši společnost cca 8 hodin ve 2-3 vybraných dnech v týdnu. Vhodné jako přivýdělek k hlavnímu příjmu, studiu nebo k důchodu. , , Pracovní náplň: správné vychystání a příjem zboží podle výdejek/příjemek; provádění pravidelných i mimořádných inventur zboží a materiálu ve skladu; zabezpečování nakládky, vykládky zboží na dopravní prostředky; související úklidové práce, doplňování zboží, balení paletových zásilek., , Požadavky: min. střední odborné vzdělání, fyzická zdatnost, ochota pracovat na 2 směny., , Zaměstnavatel nabízí: pravidelný přivýdělek na Dohodu o pracovní činnosti na dobu neurčitou; zajímavou práci a zázemí stabilní společnosti; podnikové stravování od 28,- Kč; komplexní zaškolení, firemní akce, přátelský kolektiv; dlouhodobou spolupráci; zaměstnanecké benefity - půjčovna nářadí pro zaměstnance zdarma, zaměstnanecká sleva na firemní produkty, kvalitní dotovaná káva, cenově výhodné občerstvení na pracovišti, parkování pro zaměstnance v areálu firmy a řadu dalších benefitů., , V případě zájmu o tuto pozici zašlete životopis na e-mail: zamestnani@wimex.eu a do předmětu uveďte název pozice.. Pracoviště: Wimex s.r.o., Broumovská, č.p. 72, 547 01 Náchod 1. Informace: Simona Vajsarová, .

Stavebnictví - Stavebnictví Ostatní stavební technici 18 810 Kč

Ostatní stavební technici REFERENT/-KA ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU ODBORU VÝSTAVBY Městského úřadu Jaroměř. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18810 kč, mzda max. 28320 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní náplň - referent oddělení stavebního úřadu vykonává zejména níže uvedené činnosti: výkon správních činností v přenesené působnosti obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zejména vydává územně plánovací informace, územní rozhodnutí, společná povolení, územní souhlasy a souhlasy s provedením ohlášených staveb nebo společné souhlasy, stavební povolení, povoluje užívání staveb, vydává souhlasy nebo rozhodnutí o odstranění stavby, řeší přestupky, přijímá a prověřuje podněty a vykonává další činnosti dle tohoto zákona; výkon správních činností v přenesené působnosti vyvlastňovacího úřadu podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického pravá k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů v platném znění; výkon dalších činností, např. dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění. , , Požadavky - předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění: státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR; minimální věk 18 let; znalost jednacího jazyka; plnou svéprávnost (způsobilost právně jednat); bezúhonnost., Kvalifikační předpoklady dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právního směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. , Další požadavky: velmi dobré organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, rozhodnost, zodpovědnost, komunikativnost, příjemné vystupování, vstřícnost k občanům a umění jednat s lidmi, schopnost sebereflexe, chuť vzdělávat se a rozvíjet; dobrá znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B. , , Zaměstnanecké výhody: stravenky, 25 dnů dovolené, možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní připojištění, možnost přidělení služebního bytu, možnost využívat rekreačního zařízení města., , Veškeré informace naleznete na úřední desce: https://www.jaromer-josefov.cz/, , Důležité upozornění: přesný čas a místo konání výběrového řízení bude sdělen telefonicky a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení. V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel právo, že takový uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen. , Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 10. 5. 2018 (výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte "Opakované VŘ č. 7/2018 - Referent oddělení stavebního úřadu - neotvírat"., , Podrobnější informace k vypisované pozici podá v pracovní době: pan Roman Waldhauser, vedoucí oddělení stavebního úřadu, tel.: 491 847 256; Ing. Martin Hofman, vedoucí odboru výstavby, tel.: 491 847 250, 604 906 722.. Pracoviště: Město jaroměř, nám. Československé armády, č.p. 16, 551 01 Jaroměř 1. Informace: , .