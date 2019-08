Od sobotního dne až do konce října se omezí provoz na frekventované silnici I/33 mezi Českou Skalicí a Kleny. Důvodem je rekonstrukce vozovky, která se uskuteční v etapách po třetinách a vždy zůstane průjezdný jeden jízdní pruh pro každý směr.

Ilustrační foto - uzavírka. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Od 10. srpna do 7. září stavbaři opraví pravý pás od České Skalice na Náchod, poté středový pás, a to do 28. září. Nebude možné odbočit od Jaroměře na Zlíč a ze Zlíče na Náchod. Nakonec přijde na řadu levý pás a odbočka na Zlíč se úplně uzavře.