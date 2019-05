Řidiči projíždějící Náchodem už dobře vědí, že za současné kolony mohou dva uzavřené železniční přejezdy, které se stejně jako trať opravují.

Oprava železničního přejezdu. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Kellner

Další přejezdy se pro automobily uzavřou v Hronově, a to v ulicích Smetanova, směr Studýnka a Havlíčkova a směr do ulic Na Chocholouši, Port Artur a Českých Bratří. Dochází k tomu od úterního dne od 16 hodin do 24. května do 10 hodin. Jedná se o dva železniční přejezdy mezi vlakovým nádražím a Wikovem.