Plavecký areál s padesátimetrovým bazénem v Jaroměři se o víkendu opět otevřel veřejnosti. Náchodští si musí ještě pár dní počkat, Jiráskovo koupaliště zahájí sezonu 8. června s provozní dobou od 8 do 19 hodin.

Cyklobusy opět rozehřály motory

Cyklisty i s bicykly o víkendu opět vyvezly cyklobusy, a to do zajímavých míst Kladského pomezí, Krkonoš a Stolových hor. Jezdit budou do konce září vždy o víkendech a ve státní svátky, o letních prázdninách pojedou denně.