Stavbaři stále intenzivně pracují a dokončují obchvat Jaroměře. Mělo by se jim to podařit do poloviny září. Alespoň takové jsou plány. Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla by šla stavba do předčasného užívání, do konce roku by se pak dodělaly dokončovací práce, jako jsou terénní úpravy, zeleň a úklid staveniště. Šest a půl kilometru dlouhý a jedenáct a půl metru široký obchvat uleví dvanáctitisícové Jaroměři od nadměrné dopravní zátěže a tranzitní dopravu odvede také z Čáslavek, Dolan a Svinišťan. Po současné státní silnici na Náchod projíždí denně zhruba 15 tisíc aut. Ještě před otevřením obchvatu by chtěl stát obchvat ukázat veřejnosti. Lidé by si ho mohli projít pěšky, nebo projet třeba na kole. „Rádi bychom pozvali veřejnost, aby se na stavbu podívala ještě před otevřením. To chystáme někdy na srpen," uvedl před časem ministr dopravy Martin Kupka.

Po Náchodě téměř krokem

Práce pokračují i na přípravě obchvatu Náchoda. Průjezd městem je už mnoho let komplikovaný a často testuje, jak pevné jsou nervy řidičů. Kolony osobních i nákladních aut se v dopravních špičkách táhnou ve všech směrech na příjezdu do centra města. I v letních měsících proto musíte počítat s pomalejším provozem. Samotná stavba více než šestikilometrového obchvatu by měla začít už koncem letošního roku, potrvá zhruba tři roky a má vyjít na 3,147 miliardy korun.