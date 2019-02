Nové Město nad Metují - Také letos se v Novém Městě nad Metují chystá hned několik rekonstrukcí silnic. Na straně jedné opravy přinesou vyšší komfort jízdy po novoměstských komunikacích, na straně druhé však bude řidiče současně trápit několik uzavírek.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Práce by podle informací z městského úřadu měly začít v závislosti na počasí, pravděpodobně to bude v první polovině března. Do konce roku by mělo být vše hotové.

„Z loňského roku zbývá dokončit vozovku pod viaduktem na silnici Krčín – Spy. Zde Centrum investic rozvoje a inovací Hradec Králové, jako stavebník akce, předpokládá zahájení stavebních prací 13. března. Jedná se o termín orientační, který ještě upřesníme,“ sdělila Eva Kupková z novoměstské radnice. Vedení města se snaží vyjednat, aby se upravovaný úsek neuzavíral a byl průjezdný vždy alespoň jedním směrem. Pokud bude nutné silnici přesto uzavřít, povede se jednání, aby to bylo na co nejkratší dobu.

Další uzavírka bude u Rezeckého mostu. „Ten bude kompletně zbourán a vystavěn nový. Stavební práce na mostě by měly začít 8. dubna. Na konci dubna, případně na začátku května, se začne bourat stávající mostní konstrukce a poté bude probíhat výstavba nového mostu,“ popsala Eva Kupková. Předpoklad trvání stavebních prací je do září 2019.

Začne také rekonstrukce vozovky od Rychty ke křižovatce u Papežů. Zde je předpokládaný termín prací 4. března až 16. června. Na ni bude navazovat oprava silnice v úseku od Papežů až ke křižovatce před obcí Nahořany, a to v době od poloviny června do 6. října. Novoměstští plánují také rekonstrukci ulice Na Zadomí a to jak jižní, tak i západní strany. Na podzim letošního roku je také v plánu oprava ulice Chlístovská.

„Prosíme občany Nového Města nad Metují o trpělivost a shovívavost. Společně s investory a stavebními firmami v současné době hledáme možnosti, jak nutné uzavírky a omezení zkrátit na co nejkratší dobu,“ vzkázal místostarosta Libor Hovorka.