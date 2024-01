Když polský vlastník petrolejářské firmy koupil síť Benzina, rozhodl se označení pump sjednotit pod svou značku. Na rozdíl třeba od Slovenska či Maďarska, kde celou síť přejmenovali noví vlastníci poměrně rychle, tak u nás vzhledem k historii a velikosti sítě Benzina šli postupnými kroky. K červenobílému koníkovi přibyl stejně barevný orel a síť dostala kombinované označení Orlen Benzina. Pod tímto jménem se celá síť dále rozvíjela a postupně se zvyšoval počet stanic, na kterých zastávalo logo s orlí hlavou dominantní pozici.

„Nyní již nazrála doba k akceleraci a dokončení celého procesu. Český trh je na tuto změnu připraven a značka Orlen je české veřejnosti již dostatečně známá a zákazníky akceptovaná,“ konstatoval Zbigniew Leszczyński, člen představenstva skupiny Orlen Unipetrol zodpovědný za maloobchodní aktivity. Stalo se a drtivá většina čerpacích stanic Benzina je již přejmenována. Na konci loňského roku neslo logo orla již přes 85% z celkového počtu 436 stanic.

Orel vytlačí koníka na začátku dubna

Na Náchodsku si nápis Benzina a logo koníka drží už jen Česká Skalice. Ale ani zde se nevyhnou změně. „Měli by nás přejmenovat na Orlen na začátku dubna," prozradila pracovnice na českoskalické čerpací stanici. Podle jejích slov ale nikdo z tankujících řidičů nijak připravovanou změnu nezmiňuje ani neřeší. „Myslím, že je to všem jedno. Když jim vyjedu účtenku, tak už tam je stejně orel a nikdo to nijak nekomentuje," dodala.