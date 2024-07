Orni Park v Jaroměři, který se teprve nedávno otevřel návštěvníkům, zažil velmi nepříjemnou zkušenost. Vandal tam poškodil expozice i otevřené výběhy. Škody jdou do desetitisíců korun a pohřešují se i některá zvířata. „Pokud v místě starého koupaliště na Úpě uvidíte běhat třeba králíčky nebo morčata či zahlédnete exotické barevné holuby nebo papoušky, napište nám, děkujeme," žádá Orni Park na sociální síti Facebook.

Kvůli vandalismu se zde také ruší všechny akce a park nebude nyní otevřený veřejnosti ani na objednání. „Hlasíme bohužel další škody, a to i na zvířatech. Proto jsem se rozhodl zvážit vůbec vytvářet něco pro lidi. Park zůstane pod značkou, ale už pouze jako soukromé místo bez možnosti návštěv dokud se nerozhodneme jinak. Je nám to líto, ale kvůli vandalovi, který udělal škody v parku, bude zrušený i sobotní den pro děti s programem. A dotyčné osobě jen chci vzkázat, že má možnost přijít odčinit škody a omluvit se, jelikož v současné době bylo vše i s třemi záznamy kamer ze zadní části a vstupní předáno policii," zveřejnil Orni Park na sociální síti s tím, že škoda je předběžně vyčíslená na téměř padesát tisíc korun.

Park, který ve kterém příchozí mohli poznávat více než dvacet druhů opeřenců z Afriky, Asie i Austrálie či nejmenší plemeno ovce se slavnostně otevřel na začátku letošního května. Zajímavostí je, že zde nechovají jen exotické ptáky, ale zajímají se i o ty "naše", jako jsou například hrdlička, vrabec, strnad, sýkorka či kos. Součástí je i útulek pro exotické ptáky, kteří jsou po následné péči integrovány do nových domovů.

Na sociální síti už se zvedla i vlna solidarity a mnozí nabízejí finanční pomoc a také pomoc s odchytem zvířat. „Nechceme sbírku. Celý projekt budují obyčejní pracující lidí pro ostatní lidi. Spíš nás to mrzí, že je x lidí, co pomlouvá, nebo škodí. Lidé mohou přispět pomoci našeho účtu nebo adopce na zvířátka. Ostatní si postupně dáme dohromady. Jen to bude trvat," reagují zakladatelé parku.

Protože se ale Orni Parku na další rozvoj, zabezpečení a opravy hodí každá koruna, má v nabídce i odchovy a zvířata na portálech faunaportal a faunabazar. „Pokud nás chcete podpořit a jste chovatelé, můžete nás kontaktovat. Ale musíme některá zvířátka dát pryč. Aby park mohl znovu fungovat a rozrůstat se. Další takové útoky vandalů by nám už hodně uškodily. Proto naše nabídka na netu," vysvětlují chovatelé a dodávají, že věří, že lidé budou trpěliví a zachovají jim přízeň. „Je to pro nás těžké teď. Děláme vše z našich kapes," vzkazují.